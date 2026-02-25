Росіяни вдарили по Запорізькому району: загинули четверо людей, постраждала дитина

Протягом доби Росія атакувала 32 населені пункти Запорізької області

У Запорізькому районі внаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посилання на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За минулу добу війська РФ завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Місцева влада отримала 218 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Рятувальники ліквідують наслідки удару фото: ДСНС

Тим часом ДСНС зазначила, що 24 лютого близько 22:00 росіяни завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району. Унаслідок ударів за однією адресою зруйнований житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей.

За іншою адресою пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники вивільнили з-під завалів тіло однієї людини. Також дістала травми дитина. Крім того, вибуховою хвилею та уламками на місцях пошкоджені поруч розташовані будівлі.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 лютого окупаційні війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів травми отримали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

До слова, за чотири роки повномасштабної агресії Росії протиповітряна оборона України знищила понад 140 тис. повітряних цілей противника.