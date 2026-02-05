Головна Країна Події в Україні
Уражено низку військових об'єктів РФ: деталі від Генштабу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
Уражено логістичний хаб противника
фото: Генштаб (ілюстративне)

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено зосередження живої сили противника на полігоні «Приморський Посад» у районі н. п. Приморський Посад.

Також, на Південно-Слобожанському напрямку, українські воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 «Торнадо-С». Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи «Смерч» та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км.

На окупованій території Донецької області, в районі н. п. Макіївка, уражено логістичний хаб противника.

Учора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку «Ахмат» у районі н.п. Кучєров Курської області РФ. Зафіксовано ураження цілі.

На території Брянської області РФ, у районі н. п. Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

За результатами попередніх заходів підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого 2026 року в районі н. п. Красне Білгородської області РФ. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога. На тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н. п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника.

Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
Генсек НАТО побував у «підвалі смерті» в Ягідному (фото)
Генсек НАТО побував у «підвалі смерті» в Ягідному (фото)
Стався землетрус на заході України
Стався землетрус на заході України
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)

