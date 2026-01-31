Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 31 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 31 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 31 січня втратила:
- особового складу – близько 1 238 710 (+880) осіб
- танків – 11 619 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 969 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 768 (+20) од.
- РСЗВ – 1 632 (+1) од.
- засоби ППО – 1 290 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.
- спеціальна техніка – 4 054 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1438-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0