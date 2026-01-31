Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 619 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 31 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 31 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 31 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 238 710 (+880) осіб
  • танків – 11 619 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 969 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 768 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 632 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 290 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.
  • спеціальна техніка – 4 054 (+1) од.
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1438-й день повномасштабної війни в Україні.

За словами речника Держприкордонслужби, найгарячіше зараз поблизу Дігтярного, Нестерного та Круглого
На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація
29 сiчня, 10:06
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 603 танків
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
24 сiчня, 08:01
Чоловік в момент удару перебував на власному подвір’ї та отримав смертельні поранення
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина
23 сiчня, 22:51
Нині триває 1425-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року
18 сiчня, 08:14
Масштаби збитків уточнюються
Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області
16 сiчня, 16:49
На місці влучання спалахнула пожежа
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
13 сiчня, 10:35
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 530 танків
Втрати ворога станом на 10 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
10 сiчня, 06:40
Ситуація на фронті 5 січня
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу
5 сiчня, 22:43
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 507 танків
Втрати ворога станом на 5 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 сiчня, 06:48

