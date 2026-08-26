Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 36 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 203 бойові зіткнення. Найбільшу кількість штурмів російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 81 авіаційний удар, під час яких скинули 270 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів.

На Сумщині артилерійських обстрілів зазнали Кореньок, Уланове, Бачівськ, Ромашкове, Іскрисківщина та Рижівка. Крім того, російські війська завдали авіаційного удару по району Товстодубового.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із мапи Deep State

Українські захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас противник завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Російські війська двічі атакували в районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони в районі Лимана, а також у напрямках Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Противник здійснив чотири штурмові дії в районах Діброви та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Окупанти тричі атакували у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Російські війська здійснили 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

На Покровському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Українські захисники зупинили 36 атак противника. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Мирного, Василівки, Удачного, Біляківки, Муравки, Новопавлівки, Грузького та Чернігівки.

На Олександрівському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Загарбники здійснили чотири атаки у напрямках Тернового, Олександрограда та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Окупанти тричі атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Білогір'я та Червоної Криниці.

На Оріхівському напрямку

скриншот із мапи Deep State

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

Нагадаємо, триває 1643-й день повномасштабної війни в Україні.