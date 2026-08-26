Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 26 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 26 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 450 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 26 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 26 серпня 2026 року

Втрати ворога станом на 26 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

РФ у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб;
  • танків – 12 300 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.;
  • артилерійських систем – 48 641 (+74) од.;
  • РСЗВ – 2 062 (+4) од.;
  • засобів ППО – 1 588 (+1) од.;
  • літаків – 440 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.;
  • крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.;
  • спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 26 серпня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 26.08.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 052
(крилаті ракети)		 ~ $15,16 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 481 605
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $14,45 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 440
(літаків)		 ~ $13,20 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 354
(гелікоптерів)		 ~ $5,31 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 300
(танків)		 ~ $30,75 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 48 641
(артсистем)		 ~ $72,96 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 230
(ББМ)		 ~ $15,14 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 588
(засобів ППО)		 ~ $23,82 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1645-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт війна окупанти Україна росія Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 14 серпня
194 бої за добу: лінія фронту станом на 14 серпня 2026
14 серпня, 22:20
Юрій Федоренко радить українцям не тягнути з купівлею генератора до зими
Командир бригади «Ахіллес» порадив, як готуватися до зими
9 серпня, 20:43
Полонених українців змушують воювати на боці Росії
Росія сформувала бойову бригаду з українських полонених – ISW
7 серпня, 09:47
Росія вдарила по житловому сектору Миколаєва
Миколаїв зазнав російської атаки: є загибла та поранені
4 серпня, 07:43
Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка»
Президент привітав захисників неба зі святом
2 серпня, 18:58
Пєсков стверджує, що припинення бойових дій нібито залежить від рішень української сторони
Кремль назвав цинічну умову для відновлення переговорів про мир
1 серпня, 17:28
Армію Саудівської Аравії привели у стан підвищеної бойової готовності
У ключовому регіоні Азії ось-ось спалахне ще одна масштабна війна – The Guardian
1 серпня, 15:20
Андрій Білецький дає інтерв'ю MAGA-блогерці Лорі Лумер
Українські праві отримали важливу перемогу
31 липня, 15:35
Росія 26 липня відзначила День Військово-морського флоту
Зустріч Путіна з моряками: фото спричинило бурхливе обговорення в мережі
28 липня, 18:57

Події в Україні

Втрати ворога станом на 26 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 26 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
NYT: Західна бронетехніка втрачає роль на фронті через панування безпілотників
NYT: Західна бронетехніка втрачає роль на фронті через панування безпілотників
У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК
У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК
В окупованому Луганську пролунали вибухи
В окупованому Луганську пролунали вибухи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
76K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua