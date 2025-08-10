Головна Країна Суспільство
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Щорічно в другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника
У народі 10 серпня часто називали «Прохорів день»

10 серпня відзначається низка важливих подій як у світі, так і в релігійному житті. Цей день є нагадуванням про необхідність турботи про довкілля, а для вірян – часом вшанування пам'яті святих, що жили та проповідували ще в перші століття християнства.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 10 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День будівельника України

Щорічно в другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника – професійне свято, яке вшановує працю не лише робітників, а й усіх фахівців будівельної галузі. Це свято стосується інженерів, виконробів, архітекторів, ремонтних майстрів та працівників житлово-комунального господарства.

У 2025 році День будівельника припадає на 10 серпня.

Свято було започатковане за ініціативою Микити Хрущова у 1956 році. В Україні його зберегли та підтвердили відповідним указом президента у липні 1993 року.

Будівельники – це люди, завдяки яким з'являються величні та дивовижні споруди, що формують наше міське середовище. Попри жарти та критику, саме їхня праця є основою для реалізації грандіозних архітектурних проєктів.

Це свято має давні традиції, що збереглися до наших днів. Серед найцікавіших – випробування для новачків «цеглиною», ритуал розбивання пляшки шампанського на новобудові та, звісно, нагородження. В Україні працівників галузі відзначають спеціальними почесними нагородами, такими як «Кращому будівельнику» та «За заслуги», а також іменними відзнаками.

День працівників ветеринарної медицини

Щороку, у другу неділю серпня, в Україні відзначають День працівників ветеринарної медицини – свято фахівців, які щодня стоять на варті здоров’я тварин, безпечності харчових продуктів та добробуту суспільства. Встановлено Указом Президента України за ініціативою Міністерства аграрної політики у 2001 році.

Термін «ветеринар» походить від латиноамериканського слова і означає людину, яка робить тварину знову «працюючую». За статистикою, майже 80% практикуючих ветеринарів складають жінки.

Люди з давніх часів намагалися розкрити основні причини захворювань, за яких вимирала або хворіла худоба, навчались діагностувати хвороби, складати їх опис і класифікувати, по багатьом хворобам тварин розроблені відповідні методи лікування. На даний момент існує ціла наука – ветеринарна медицина, вона займається розпізнаванням і вивченням різних хвороб, до яких схильні тварини (свійські, дикі, екзотичні, сільськогосподарські), складає їх докладний опис. Ветеринар займається лікуванням і профілактикою хвороб тварин, проводить медичні та косметичні процедури, консультує в ветлікарні або працює по виїзду на тваринницькі ферми.

Міжнародні свята

Всесвітній день лева

10 серпня світ відзначає Всесвітній день лева, свято, створене організацією Big Cat Rescue для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються ці чудові тварини. Леви, колись володарі величезних територій Африки та Азії, сьогодні опинилися на межі зникнення.

Втрата природного середовища існування, браконьєрство, незаконна торгівля та конфлікти з людьми призвели до катастрофічного скорочення популяції левів. За останні десятиліття їхня кількість зменшилася на понад 40%.

Всесвітній день лева – це нагода не лише помилуватися величчю та красою цих тварин, але й замислитися над тим, як ми можемо допомогти їм вижити. Підтримуючи організації, що займаються захистом левів, поширюючи інформацію про їхню важливість для екосистеми та виступаючи проти жорстокого поводження з ними, ми можемо зробити свій внесок у збереження цих чудових створінь для майбутніх поколінь.

Міжнародний день біодизеля

Це свято було започатковане для привернення уваги до поновлюваних джерел енергії, зокрема біодизеля, який є екологічно чистим паливом. Біодизель виробляється з рослинних олій або тваринних жирів і має значно менший вплив на навколишнє середовище порівняно з традиційним дизельним паливом. Він швидко розкладається в природі, зменшує викиди окису вуглецю та сажі. Цей день також відзначає запуск першого дизельного двигуна, який працював на арахісовій олії, що відбувся 10 серпня 1893 року.

День оновлення біографії

10 серпня саме час задуматися про те, як ви презентуєте себе світові. Ваша біографія – це не просто сухий перелік фактів, це ваша історія, ваші досягнення та амбіції. На перший погляд, трохи дивна ідея для святкування. Але оновлювати свою автобіографію, наприклад в соцмережі чи резюме, дуже важливо. Це дозволить підкреслили зміни, що відбулися, нагадати про свої нові досягнення, та спонукає переоцінити себе, продумати шляхи для зростання.

Це свято було створене для того, щоб нагадати людям про важливість оновлення своєї біографії та особистої інформації на різних платформах. Хоча ідея оновлення онлайн-біографії здається сучасною, концепція резюме має глибоке історичне коріння. Вважається, що Леонардо да Вінчі створив перше письмове резюме у 1482 році, коли він надіслав листа з детальним описом своїх навичок та досвіду регенту в Мілані. Ця спроба, хоча й не принесла успіху в отриманні роботи, поклала початок структурованій самопрезентації при влаштуванні на роботу.

У 16 столітті Ральф Агас, землевпорядник з Англії, удосконалив концепцію Да Вінчі, зробивши резюме більш детальним і легким для читання. Ця еволюція заклала основу сучасної структури резюме, яку ми знаємо сьогодні. До 20-го століття резюме стало стандартною вимогою при прийомі на роботу, а цифрова ера 21-го століття перенесла резюме та біографії в онлайн-сферу.

Релігійні свята та їхня історія

Пам'ять святого мученика Лаврентія

За старим календарем 10 серпня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лаврентія, архідиякона Римської Церкви, який жив у III столітті. Лаврентій народився в Іспанії, але більшу частину свого життя провів у Римі, де служив під керівництвом Папи Сикста II.

Під час гонінь на християн, розпочатих імператором Валеріаном, Лаврентій був заарештований та засуджений до смерті. Перед своєю мученицькою кончиною він роздав церковне майно бідним, чим викликав гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, але він залишився непохитним у своїй вірі та помер, ставши символом мужності та відданості християнським ідеалам.

Святий Лаврентій вважається покровителем бібліотекарів, кухарів, пожежників та бідних. У народі його також шанують як захисника від вогню та хвороб. У цей день віряни звертаються до святого з молитвами про допомогу у зціленні від хвороб, про захист від бідності та про зміцнення віри.

День пам'яті святих апостолів з сімдесяти

Святі апостоли від сімдесяти Прохор, Никанор, Тимон і Пармен були першими дияконами Церкви Христової.

У книзі Діянь апостолів (Діян. 6:1-6) розповідається, що в Єрусалимі дванадцять апостолів обрали сімох мужів: Стефана, Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Миколая, сповнених Святого Духа й премудрості, і поставили їх на дияконське служіння.

Свята Церква звершує їхню спільну пам’ять, хоча вони померли в різний час і в різних місцях.

Святий Прохор спочатку супроводжував первоверховного апостола Петра і від нього був поставлений єпископом у місто Нікомідію. Після Успіння Божої Матері Прохор був супутником і співробітником святого апостола Іоанна Богослова. Разом з ним апостол Прохор був засланий на острів Патмос. Там він записав Одкровення Боже, що було святому апостолу Іоанну, про кінцеві долі світу (Апокаліпсис). Після повернення до Нікомідії святий Прохор навертав язичників до Христа в місті Антіохії і там прийняв мученицьку кончину.

Святий Никанор постраждав того дня, коли були побиті камінням святий первомученик архідиякон Стефан і безліч інших християн.

Святий Тимон був поставлений апостолами єпископом міста Басторії в Аравії. Він постраждав від іудеїв і язичників за проповідь Євангелія. Його кинули в піч, але силою Божою святий вийшов із неї неушкодженим. Передання Римської церкви говорить, що апостол Тимон помер розп’ятим на хресті.

Святий Пармен старанно проповідував Христа в Македонії. Помер він від хвороби, що спіткала його. Існує також думка, що святий Пармен постраждав під час правління Траяна (98–117) в останній рік його царювання, прийнявши мученицьку кончину.

Народні прикмети та традиції

У народі 10 серпня часто називали «Прохорів день» або «Лаврентіїв день». За цими повір'ями, люди спостерігали за погодою і намагалися передбачити, якою буде осінь і зима.

  • Якщо на Прохора ясно, то осінь буде теплою і безвітряною.
  • Вітер дме сильно – до тривалої дощової осені.
  • Вода в річках і озерах холодна – це віщує ранню і сувору зиму.
  • За повір'ями, після цього дня припиняли купатися у відкритих водоймах.

У цей день, як вважали, не варто було починати нових справ, оскільки вони не принесуть успіху.

Історичні події

  • 519 – Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;
  • 1664 – Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;
  • 1678 – Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;
  • 1793 – Лувр відкривається для публіки;
  • 1819 – латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар займає столицю Колумбії Боготу;
  • 1821 – Міссурі стає 24-м штатом США;
  • 1846 – на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США – Смітсонівський інститут;
  • 1876 – в Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;
  • 1945 – Японія оголошує про свою капітуляцію;
  • 1966 – у США зупиняють випуск банкноти 2 долари;
  • 1995 – українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку – 15 м 50 см;
  • 2012 – набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

Іменини (День ангела)

10 серпня свої іменини святкують: Анастасій, Антоніна, Василь, Дорофей, Дросида, Євфимія, Ілля, Іоанн, Ірина, Ксенофонт, Макар, Мартін, Мойсей, Никанор, Павло, Прохор, Тетяна, Уляна.

Суспільство

