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«Це вже тенденція». Притула побачив у Польщі небезпечну паралель із Росією

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Це вже тенденція». Притула побачив у Польщі небезпечну паралель із Росією
Притула заявив про небезпечну тенденцію у Польщі
фото: «Фокус»

Волонтер закликав поляків зупинити зростання антиукраїнських настроїв та застеріг від повторення шляху, який свого часу пройшло російське суспільство

Український волонтер Сергій Притула звернувся до своїх польських друзів та суспільства Польщі на тлі повідомлень про випадки насильства щодо українців. Він заявив, що подібні інциденти вже не можна сприймати як поодинокі, та провів паралель із тим, як свого часу формувалося вороже ставлення до українців у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Притули.

На початку звернення волонтер згадав низку резонансних випадків у Польщі: напад чоловіка з палицею на українку, побиття української пари на парковці біля супермаркету та напад на українську дівчинку.

«Подібні новини з’являються у нашому інфопросторі ледь не щодня. І вже давно вийшли за межі «тривожних».  Це – тенденція», – наголосив Притула. На його думку, нинішня ситуація нагадує процеси, які раніше відбувалися у відносинах Росії та України.

Притула нагадав, що спочатку в РФ зневажливо ставилися до української історії, втручалися в дискусії щодо пам'ятників та назв вулиць, а згодом російська пропаганда перейшла до дегуманізації українців та навішування на них ярлика «нацистів».

«Що було далі – ви знаєте. Українців почали вбивати», – написав волонтер.

Притула запитав, чи готова Польща рухатися далі таким шляхом, та застеріг, що подальше зростання ненависті може призвести до того, що насильство щодо українців почне сприйматися як буденність. Водночас він звернув увагу, що в Україні, попри такі випадки, не виникло хвилі агресії проти поляків. За словами Притули, українці не закликають до помсти та не переносять відповідальність за дії окремих людей на весь польський народ.

Волонтер окремо нагадав про значну допомогу, яку поляки надавали Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Польські добровольці воюють на боці України, громадяни допомагають українцям, а тисячі польських родин дали прихисток українським дітям та біженцям.

Сам Притула пригадав, як особисто передавав тепловізор польському добровольцю під Чугуєвом. Саме через таких людей, наголосив він, українці продовжують сприймати поляків як близьких сусідів та союзників. Тому нинішнє зростання антиукраїнських настроїв, за його словами, викликає особливе нерозуміння.

Притула також нагадав про загрози, які Росія створює безпосередньо для самої Польщі, зокрема диверсії, кібератаки та інші гібридні операції. На цьому тлі він розкритикував спрямування агресії саме проти українських біженців. Водночас волонтер переконаний, що Україна та Польща мають потенціал для потужного економічного та оборонного союзу.

Він закликав дві країни спільно розвивати оборонну промисловість та економіку, поглиблювати культурні зв'язки й залишати суперництво, зокрема, для спортивних майданчиків. «А ми ж сусіди – назавжди. Давайте бути добрими сусідами», – підсумував Притула.

Нагадаємо, 9 серпня у 22 містах Польщі відбулися масові акції проти насильства над українцями, ксенофобії та дискримінації іноземців і представників національних меншин. Приводом для протестів стало збільшення кількості словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Учасники демонстрацій висловлювали підтримку постраждалим та поширювали спеціальні наліпки, якими власники закладів, магазинів і автомобілів могли позначити безпечні для українців місця.

Раніше у країні сформували спеціальні групи прокурорів для розслідування злочинів, скоєних на ґрунті національної ненависті, зокрема нападів на українців. Понад 100 прокурорів пройшли відповідну підготовку та працюють у районних прокуратурах по всій Польщі.

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Теги: Сергій Притула волонтер Польща ксенофобія росія Україна

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