Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT
Українські безпілотники завдають точкових ударів по критично важливих вузлах нафтопереробних заводів Росії
Фото: DenShtilierman / X

Бровді: вибір цілей стає «питанням чистої математики»

Українські військові дедалі рідше атакують нафтопереробні заводи Росії суцільними ударами по резервуарах чи корпусах цехів – натомість цілять у конкретні незамінні вузли обладнання, аби вивести підприємства з ладу на довший строк і зробити кожен удар дорожчим для Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Точковий підхід замість масованих ударів

За даними видання, мета Києва більше не в тому, щоб просто спричинити пожежу на НПЗ чи знищити резервуар для пального, – а в тому, щоб вивести підприємство з ладу на довгий строк. Українські планувальники, оператори дронів і фахівці з енергетики розповіли FT, що перед вильотом підрозділи проходять інструктаж у інженерів-енергетиків, які пояснюють, які саме компоненти найважче замінити.

«Інженери й експерти дають підрозділам вказівки бити по цих трубопроводах, цій димовій трубі, цій частині з'єднувального вузла обладнання», – розповів один з операторів дронів. Частина операцій, як і раніше, передбачає удари по нафтобазах боєприпасами з осколковими елементами.

Росія та Україна успадкували схожі енергетичні системи радянської розробки, тому українські інженери детально розуміють розташування обладнання на об'єктах у РФ. «На жаль, ми вчимося у росіян – вони роблять із нами те саме», – зазначив ексміністр оборони, голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

За словами операторів дронів і за результатами аналізу супутникових знімків FT, українські підрозділи почали завдавати повторних ударів по одному й тому самому обладнанню ще до завершення ремонту. Розвідувальні дані від США та Франції допомогли скласти мапу російської ППО й прокласти маршрути, які дозволяють дронам оминати її та досягати цілей углиб території Росії.

«Системна війна»: мапа критичних вузлів

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що удари по НПЗ – частина ширшої кампанії проти мереж, які підтримують війну Росії, від експорту нафти до логістики фронту. Українські планувальники розглядають енергетику РФ як єдину мережу, а не набір окремих цілей: складаючи мапу взаємозв'язків між заводами, підстанціями й лініями електропередач, вони шукають вузли, ураження яких дає ефект, що виходить далеко за межі самого вибуху.

За словами Бровді, після знищення російської ППО, радарів і засобів РЕБ вибір цілей стане «питанням чистої математики» – обсягів виробництва, споживання й експортних потоків. Він додав, що під ударом опинилася вже й європейська частина Росії, де проживає близько 80 млн осіб – майже дві третини населення країни.

Зеленський доручив розширити кампанію

Президент Володимир Зеленський минулих вихідних заявив, що доручив новому головнокомандувачу Михайлу Драпатому та в. о. міністра оборони Євгену Хмарі розширити кампанію глибоких ударів. За словами президента, дальність уражень уже перевищує три тисячі кілометрів, а лише з початку року українські сили виконали понад тисячу вогневих завдань по нафтових об'єктах, військових виробництвах і логістичних вузлах ворога.

Наслідки для паливної галузі РФ

За даними Генштабу ЗСУ, станом на початок липня українські атаки вивели з ладу майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробної галузі Росії. У СБУ наголошували, що ураження НПЗ має стратегічне значення, адже вони забезпечують пальним армію РФ і формують значну частину бюджетних надходжень, з яких фінансують війну. Дефіцит пального в Росії вже мав відчутні наслідки навіть за межами країни, спричинивши зростання цін на дизель у США.

Нагадаємо, головнокомандувач Михайло Драпатий анонсував масштабування дальніх ударів по Росії, заявивши, що Сили оборони працюють над підвищенням втрат ворожої армії та зниженням економічних спроможностей Москви за допомогою асиметричних підходів і українських технологій.

Читайте також:

Теги: Роберт Бровді Михайло Драпатий Андрій Загороднюк населення Україна Володимир Зеленський військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1939 рік змінив Західну Україну назавжди: від Польщі до радянської окупації
Чому 1939 рік досі розділяє Україну й Польщу
3 липня, 12:18
Наслідки обстрілу в селі Капітанівка, на Київщині
«Вишневого і Чернігова мало – на тобі ще раз!» Як Капітанівка оговтується після удару по виставці зброї Тема тижня
28 липня, 22:00
Зеленський відповів, чи змінилися перспективи досягнення справедливого миру після зустрічі з Трампом
Зеленський: Путін зрозумів, що в нього є балістика, але переваги немає
9 липня, 20:39
Наслідки атаки на Кстово
Уражено нафтоперекачувальну станцію, яка транспортує пальне до центральних регіонів РФ
2 липня, 12:23
Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах
Атака на Київ: є загибла та постраждалі (оновлено)
8 липня, 08:27
Зеленський готує масштабні кадрові ротації
Таємна нарада на Банковій: чому Зеленський звільняє уряд Свириденко посеред літа
13 липня, 11:37
Туск розкритикував політиків, які хочуть тиснути на Україну
Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву
14 липня, 15:32
На Харківщині окупанти поцілили прямо в будинок, де перебували люди
На Харківщині з-під руїн сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
19 липня, 02:25
Під час наради посадовці погодили продовження спецоперацій та оновили перелік пріоритетних об’єктів для ураження
Зеленський заявив про нові далекобійні удари проти РФ
26 липня, 18:34

Політика

За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries
За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries
Боснія дорікнула Євросоюзу: Україні відкривають двері у ЄС швидше
Боснія дорікнула Євросоюзу: Україні відкривають двері у ЄС швидше
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT
Ядерна парасолька Франції замала для всієї Європи – The Economist
Ядерна парасолька Франції замала для всієї Європи – The Economist
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Туском у Польщі
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Туском у Польщі
Україні доведеться забути про ЄС? Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ
Україні доведеться забути про ЄС? Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
136K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua