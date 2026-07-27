180 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 липня 2026

Лінія фронту станом на 27 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 54 авіаційних удари із застосуванням 164 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2272 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

27 липня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 27 окупантів, 15 поранено. Знищено одну артилерійську систему, 25 укриттів особового складу, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено 12 артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки та 131 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 296 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у бік:

Козачої Лопані

Петро-Іванівки

Анискиного

Івашкиного

Симинівки

На Куп’янському напрямку

Відбулося три атаки ворога у бік Богуславки, Куп'янська та Петропавлівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали 12 спроб загарбників просунутися у бік:

Дробишевого

Озерного

Ставків

Лиману

в районі Новоселівки

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили три атаки у напрямку Малинівки та в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 22 ворожих штурми у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Іванопілля

у бік Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового

Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Котлиного

Удачного

Новомиколаївки

Молодецького

у бік Білицького, Шевченка, Нового Донбасу, Сергіївки

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у бік:

Воздвижівки

Косівцевого

Староукраїнки

Цвіткового

Чарівного

Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

До слова, нині триває 1615-й день повномасштабної війни.