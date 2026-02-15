Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

15 лютого на фронті відбулося 217 бойових зіткнень

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 лютого на фронті відбулося 217 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, тричі із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог атакував у районі Піщаного.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили дві атаки окупантів у районах Ставків та Дробишевого.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки. Дві атаки тривають.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник активних наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколаїпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 58 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Koтлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія та Дачне. Три спроби іще тривають.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного. Райони Новоукраїнки та Великомихайлівки зазнали авіаударів.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного. Три атаки іще тривають. За уточненою інформацією, ворог завдавав авіаударів поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Залізничного та Долинки.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог 13 разів атакував у бік Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. Завдавав авіаударів у районах Григорівки, Зарічного та Юльївки.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не фіксувалося.

Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1453-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1450-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року
12 лютого, 08:47
В околицях Покровська двоє окупантів розстріляли місцевих жителів та втекли з бойових позиці
Окупанти відкрито зізнаються у скоєнні воєнних злочинів – перехоплення розвідки
9 лютого, 06:31
Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони
Росіяни шукають зрадників в Україні, щоб увімкнути Starlink
7 лютого, 17:30
Кілька російських військових блогерів поскаржилися, що окупаційні війська більше не можуть використовувати термінали
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
6 лютого, 11:21
У січні українським правоохоронцям вдалося встановити особи ще двох бучанських катів
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
3 лютого, 18:16
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 619 танків
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
31 сiчня, 07:36
Головком ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті
30 сiчня, 17:21
Нині триває 1434-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року
27 сiчня, 08:20
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
20 сiчня, 08:19

Події в Україні

Екскомандувач армії США пояснив, чому війна в Україні не закінчиться цього року
Екскомандувач армії США пояснив, чому війна в Україні не закінчиться цього року
Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу
Зеленський різко звернувся до росіян
Зеленський різко звернувся до росіян
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
Зеленський попередив про нові удари росіян
Зеленський попередив про нові удари росіян
Покровськ фактично окуповано. Співзасновник DeepState пояснив, куди далі підуть росіяни
Покровськ фактично окуповано. Співзасновник DeepState пояснив, куди далі підуть росіяни

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Сьогодні, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua