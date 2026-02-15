Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу

15 лютого на фронті відбулося 217 бойових зіткнень

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

15 лютого на фронті відбулося 217 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, тричі із застосуванням РСЗВ.

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку

Ворог атакував у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили дві атаки окупантів у районах Ставків та Дробишевого.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки. Дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку

Противник активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколаїпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 58 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Koтлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія та Дачне. Три спроби іще тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного. Райони Новоукраїнки та Великомихайлівки зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного. Три атаки іще тривають. За уточненою інформацією, ворог завдавав авіаударів поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Залізничного та Долинки.

На Оріхівському напрямку

Ворог 13 разів атакував у бік Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. Завдавав авіаударів у районах Григорівки, Зарічного та Юльївки.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не фіксувалося.

Нагадаємо, триває 1453-й день повномасштабної війни в Україні.