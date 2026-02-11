Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 661 танк
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 820 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 11 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 11 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 249 380 (+820) осіб
  • танків – 11 661 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 020 (+2) од.
  • артилерійських систем – 37 148 (+59) од.
  • РСЗВ – 1 638 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 298 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 969 (+235) од.
  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1449-й день повномасштабної війни в Україні.

