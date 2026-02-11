Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 820 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 11 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 11 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 249 380 (+820) осіб
- танків – 11 661 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 020 (+2) од.
- артилерійських систем – 37 148 (+59) од.
- РСЗВ – 1 638 (+1) од.
- засоби ППО – 1 298 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 969 (+235) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1449-й день повномасштабної війни в Україні.
