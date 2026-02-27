Головна Країна Події в Україні
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви
Ворог вдарив дроном по Куп'янському району
фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та поранену

Уночі 27 лютого російські окупанти атакували Куп'янський район. Унаслідок влучання дрона один із житлових будинків було повністю зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що з-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала. Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви фото 1
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви фото 2
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви фото 3
Надзвичайники ліквідовують наслідки ворожої атаки
Надзвичайники ліквідовують наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС

Нагадаємо, ворог вчергове атакував Одеську область. Під удар потрапила цивільна, портова та промислова інфраструктура. Зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Як повідомлялося, російські війська атакували Суми. Ударний безпілотник влучив у будівлю в центрі міста.

До слова, окупанти обстріляли Запорізьку область. Унаслідок ворожого удару травмовані чотири людини, зокрема один підліток.

Харківщина обстріл ДСНС

