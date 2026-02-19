Правоохоронці знайшли окупанта, який зґвалтував дівчину на Херсонщині

Перед законом постане нелюд у формі 126-ї бригади РФ, який на початку 2023 року занапастив життя 15-річної дитини

Справа про одне з найогидніших звірств російської армії на Херсонщині дійшла до суду. Перед законом постане кат у формі 126-ї бригади РФ, який на початку 2023 року занапастив життя 15-річної дівчини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора розповідає жахливі деталі.

Так, у лютому 2022 року військові РФ окупували один із населених пунктів Херсонської області. 3 січня 2023 року обвинувачений, разом з іншим військовим, погрожуючи вогнепальною зброєю зупинив 15-річну місцеву мешканку. Окупанти перевірили особисті речі дівчини та силою змусили сісти в авто.

«Військові РФ вивезли неповнолітню до приватного будинку, де один із них залишився зовні контролювати ситуацію, а обвинувачений – ізолював дівчину в будинку. Під погрозою зброї, вчиняючи психологічний тиск, окупант зґвалтував її», – йдеться в повідомленні.

Українські правоохоронці встановили особу нелюда. Це боєць в/ч 12676 ЗС РФ. Наразі він переховується, але Національна поліція вже довела його вину, і суд розпочинає розгляд справи за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Злочинцю загрожує 12 років за ґратами.

Нагадаємо, правоохоронці Сумщини встановили причетність російського офіцера до умисного вбивства українського бійця. Слідство встановило, що під час тимчасової окупації частини території Сумщини у 2022 році військовослужбовець РФ Арьом Скворцов, діючи спільно з іншими представниками російських збройних сил, вчинив умисне вбивство українського військовослужбовця Володимира Лисенка, який склав зброю та здався в полон.

Дії військовослужбовця РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством військовополоненого.