Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці знайшли окупанта, який зґвалтував дівчину на Херсонщині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці знайшли окупанта, який зґвалтував дівчину на Херсонщині
Українські правоохоронці встановили особу нелюда
фото з відкритих джерел

Перед законом постане нелюд у формі 126-ї бригади РФ, який на початку 2023 року занапастив життя 15-річної дитини

Справа про одне з найогидніших звірств російської армії на Херсонщині дійшла до суду. Перед законом постане кат у формі 126-ї бригади РФ, який на початку 2023 року занапастив життя 15-річної дівчини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора розповідає жахливі деталі.

Так, у лютому 2022 року військові РФ окупували один із населених пунктів Херсонської області. 3 січня 2023 року обвинувачений, разом з іншим військовим, погрожуючи вогнепальною зброєю зупинив 15-річну місцеву мешканку. Окупанти перевірили особисті речі дівчини та силою змусили сісти в авто. 

«Військові РФ вивезли неповнолітню до приватного будинку, де один із них залишився зовні контролювати ситуацію, а обвинувачений – ізолював дівчину в будинку. Під погрозою зброї, вчиняючи психологічний тиск, окупант зґвалтував її», – йдеться в повідомленні. 

Українські правоохоронці встановили особу нелюда. Це боєць в/ч 12676 ЗС РФ. Наразі він переховується, але Національна поліція вже довела його вину, і суд розпочинає розгляд справи за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Злочинцю загрожує 12 років за ґратами.

Нагадаємо, правоохоронці Сумщини встановили причетність російського офіцера до умисного вбивства українського бійця. Слідство встановило, що під час тимчасової окупації частини території Сумщини у 2022 році військовослужбовець РФ Арьом Скворцов, діючи спільно з іншими представниками російських збройних сил, вчинив умисне вбивство українського військовослужбовця Володимира Лисенка, який склав зброю та здався в полон.

Дії військовослужбовця РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством військовополоненого. 

Читайте також:

Теги: Херсон Генпрокурор окупанти росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вивела з ладу 2400 російських терміналів Starlink
Україна вивела з ладу 2400 російських терміналів Starlink
13 лютого, 03:29
Скарги російських мілблогерів почастішали після того, як SpaceX закрила доступ російських військ до Starlink
Чи знайшла Росія альтернативу Starlink – аналіз ISW
9 лютого, 04:58
Більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні
Африканські найманці отримали російські паспорти на окупованій Луганщині (фото)
5 лютого, 12:25
Сесійна зала ПАРЄ у Страсбургу. Офіційну делегацію РФ з ПАРЄ виключили у березні 2022 року
Учасник російської Платформи у ПАРЄ пояснив, чого вона добиватиметься
3 лютого, 12:20
Наслідки росіяйської атаки у Києві у ніч на 3 лютого
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
3 лютого, 08:35
Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро»
Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»
24 сiчня, 18:34
Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі
22 сiчня, 04:31
Ситуація на фронті 21 січня
Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу
21 сiчня, 22:21
Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53

Кримінал

Правоохоронці знайшли окупанта, який зґвалтував дівчину на Херсонщині
Правоохоронці знайшли окупанта, який зґвалтував дівчину на Херсонщині
Від $12 до $18 тис. за втечу: ліквідовано нові схеми для ухилянтів у кількох областях (фото)
Від $12 до $18 тис. за втечу: ліквідовано нові схеми для ухилянтів у кількох областях (фото)
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
На Львівщині Свідка Єгови засудили до п'яти років через ухиленння від служби
На Львівщині Свідка Єгови засудили до п'яти років через ухиленння від служби
Дезертир готував замах на посадовця держустанови. СБУ запобігла теракту в Кропивницькому
Дезертир готував замах на посадовця держустанови. СБУ запобігла теракту в Кропивницькому
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки у справі Галущенка
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки у справі Галущенка

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua