Росіяни окупували село на Дніпропетровщині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російські окупаційні війська могли захопити село Згагода (Першотравневе)
Крім того, окупанти мали просування в межах Грабовського на Сумщині

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська могли захопити село Згагода (Першотравневе) Синельниківського району Дніпропетровської області та просунутися на кількох ділянках фронту.

Крім того, окупанти мали просування в межах Грабовського на Сумщині, а також у районі Єгорівки на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.

