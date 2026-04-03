Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року

Наталія Порощук

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року
Нині триває 1500-й день повномасштабної війни
За минулу добу Сили оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських загарбників

За минулу добу зафіксовано 230 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 63 авіаційних ударів, скинувши 213 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9058 дронів-камікадзе та здійснив 3788 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Коломійці, Зелена Долина, Підгаврилівка, Просяна, Олександрівка та Катеринівка у Дніпропетровській області; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Любицьке, Омельник, Барвінівка, Долинка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Омельник, Широке, Копані, Рівне, Новоселівка, Оріхів та Преображенка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення з ворогом. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири авіабомби, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 2

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 3

Ворог сім разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Нова Кругляківка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 4

Противник атакував вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Надія, Новосергіївка, Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах Рай-Олександрівки та Платонівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 6

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Бересток, Степанівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та в бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новопідгороднє й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 9

Противник атакував 21 раз у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Вороне, Красногірське та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Соснівка, Степове, Вишневе, Вербове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 10

Відбулося 40 атак окупантів у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Прилуки, Варварівка, Залізничне, Святопетрівка, Добропілля, Солодке, Мирне, Зелене, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 11

Ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степногірськ, Степове та у бік населених пунктів Новоданилівка, Лук’янівське й Приморське. 

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року фото 12

Українськими воїнами відбито дві штурмові дії противника у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1500-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 727 танків
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 березня, 07:49
Пентагон заявив про серйозні травми іранського лідера після ударів
Глава Пентагону пояснив чому новий лідер Ірану не з’являється на публіці
13 березня, 18:25
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
16 березня, 05:55
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
16 березня, 12:22
До Близького Сходу вирушають тисячі військових і десантні кораблі
Пентагон прискорив відправку тисяч військових на Близький Схід
20 березня, 08:25
Ескалація на Близькому Сході штовхає ціни вгору
У світі продовжують зростати ціни на нафту
23 березня, 09:37
Російське командування більше не обіцяє швидких територіальних здобутків
Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW
24 березня, 09:57
Попри цінний подарунок Марина Порошенко декларує заощадження на сотні мільйонів гривень
Порошенко зробив дружині подарунок на мільярд
1 квiтня, 09:45

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
