Велике оточення Донбасу залишилось на папері. Що пішло не так у Росії

Противник занадто сильно повірив у себе

Друзі, знову про Донбас. На думку Кремля, Донецьку область треба захопити. Цьому заважає одна велика Краматорська агломерація. Чотири міста: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Якщо дивитися на ситуацію в динаміці, то велика битва за Донбас у цій частині Донецької області триває з самого початку у великому масштабі. І зараз справа йде до вирішальної битви, але перші великі мрії 2022-2023 років вже давно поховали.

Початковий план російського Генштабу виглядав дуже красиво і обіцяв стратегічний успіх. Взяти штурмом Костянтинівку, одночасно на заході перерізаючи всі комунікації. Зі сходу взагалі нічого не штурмувати – це не потрібно. З півночі у напрямку Лиману прорватися вперед, перерізати трасу зі Слов'янська на Ізюм. Тобто велике (або навіть найбільше) угруповання ЗСУ виявляється з дуже слабкою логістикою.

Потім фінальний акорд. Від Покровська через Добропілля та Білозерське рухатися до Барвенкова. Це виходить ривок з півдня на північ. А на Лиманському напрямку від траси «Слов'янськ – Харків» прориватися до Барвенкова вже зі сходу на захід. У разі успіху операції в реальному котлі опиняється найбільше угруповання ЗСУ. Це не просто повне захоплення Донецької області, це прорив фронту. І такий удар по ЗСУ, що можна говорити й про загальний перелом у війні. Але все це залишилося мріями. Велике оточення розкішно виглядало лише на картах російського Генштабу.

Битва за Покровськ затягнулася, спроба прорватися до Добропілля після першого успіху перетворилася на відступ і обрізання «вух зайця». На Лиманському напрямку сценарій «пройти Срібний ліс і вийти на Харківську трасу» так і закінчився в Срібному лісі. Замість двох великих наступальних операцій противник отримав важкі бої за кожну посадку або село. Про якийсь великий котел вже не йдеться. Плани довелося змінювати.

Остання спроба захопити Краматорську агломерацію передбачає наступ з чотирьох боків. Зі сходу через Сіверськ рухатися на Слов'янськ. Від Дробишевого та Лимана також на Слов'янськ, але вже з півночі. З півдня взяти Костянтинівку, Дружківку і вийти до Краматорська. Ну а від Покровська на Добропілля і зайти до Дружківки із заходу. Теж великий розгром і котел для пристойного угруповання ЗСУ. Питання із захопленням Донецької області вирішено автоматично, ну і відкриваються можливості просування далі на північ і захід.

І знову противник занадто сильно повірив у себе. З чотирьох векторів пройти вдалося тільки по східному, зрізавши Сіверський виступ. На Добропілля відкинуті назад, на Лимані та Дробишевому застрягли, Костянтинівку взяти не змогли. Можна пробиватися до Краматорська зі сходу і потім штурмувати з одного боку. Ось тільки вийде, як зі штурмом Бахмута. Величезні втрати і дуже довго. За відсутності тих резервів. Туше. Але вони будуть пробувати. Весна, літо та осінь 2026 року. Так просто від Донецької області Кремль не відмовиться.