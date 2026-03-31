Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Велике оточення Донбасу залишилось на папері. Що пішло не так у Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Битва за Покровськ затягнулася
фото: zsu.gov.ua

Противник занадто сильно повірив у себе

Друзі, знову про Донбас. На думку Кремля, Донецьку область треба захопити. Цьому заважає одна велика Краматорська агломерація. Чотири міста: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Якщо дивитися на ситуацію в динаміці, то велика битва за Донбас у цій частині Донецької області триває з самого початку у великому масштабі. І зараз справа йде до вирішальної битви, але перші великі мрії 2022-2023 років вже давно поховали.

Початковий план російського Генштабу виглядав дуже красиво і обіцяв стратегічний успіх. Взяти штурмом Костянтинівку, одночасно на заході перерізаючи всі комунікації. Зі сходу взагалі нічого не штурмувати – це не потрібно. З півночі у напрямку Лиману прорватися вперед, перерізати трасу зі Слов'янська на Ізюм. Тобто велике (або навіть найбільше) угруповання ЗСУ виявляється з дуже слабкою логістикою.

Потім фінальний акорд. Від Покровська через Добропілля та Білозерське рухатися до Барвенкова. Це виходить ривок з півдня на північ. А на Лиманському напрямку від траси «Слов'янськ – Харків» прориватися до Барвенкова вже зі сходу на захід. У разі успіху операції в реальному котлі опиняється найбільше угруповання ЗСУ. Це не просто повне захоплення Донецької області, це прорив фронту. І такий удар по ЗСУ, що можна говорити й про загальний перелом у війні. Але все це залишилося мріями. Велике оточення розкішно виглядало лише на картах російського Генштабу.

Битва за Покровськ затягнулася, спроба прорватися до Добропілля після першого успіху перетворилася на відступ і обрізання «вух зайця». На Лиманському напрямку сценарій «пройти Срібний ліс і вийти на Харківську трасу» так і закінчився в Срібному лісі. Замість двох великих наступальних операцій противник отримав важкі бої за кожну посадку або село. Про якийсь великий котел вже не йдеться. Плани довелося змінювати.

Остання спроба захопити Краматорську агломерацію передбачає наступ з чотирьох боків. Зі сходу через Сіверськ рухатися на Слов'янськ. Від Дробишевого та Лимана також на Слов'янськ, але вже з півночі. З півдня взяти Костянтинівку, Дружківку і вийти до Краматорська. Ну а від Покровська на Добропілля і зайти до Дружківки із заходу. Теж великий розгром і котел для пристойного угруповання ЗСУ. Питання із захопленням Донецької області вирішено автоматично, ну і відкриваються можливості просування далі на північ і захід.

І знову противник занадто сильно повірив у себе. З чотирьох векторів пройти вдалося тільки по східному, зрізавши Сіверський виступ. На Добропілля відкинуті назад, на Лимані та Дробишевому застрягли, Костянтинівку взяти не змогли. Можна пробиватися до Краматорська зі сходу і потім штурмувати з одного боку. Ось тільки вийде, як зі штурмом Бахмута. Величезні втрати і дуже довго. За відсутності тих резервів. Туше. Але вони будуть пробувати. Весна, літо та осінь 2026 року. Так просто від Донецької області Кремль не відмовиться.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Донбас війна втрати наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі ворог атакував безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині
Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині: що відомо
28 лютого, 10:48
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
3 березня, 14:51
За оцінками експертів, іранські Shahed коштують $20-50 тис., тоді як українські дрони-перехоплювачі – ще дешевші
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
10 березня, 15:21
Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей
Ракети Storm Shadow атакували завод у Брянську: Генштаб розкрив подробиці
10 березня, 20:27
У Росії виникла нестача ракет для ППО
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
13 березня, 15:40
Президент розповів, що окупанти мали провести наступ цього місяця
Сили оборони зірвали стратегічну наступальну операцію РФ – Зеленський
16 березня, 21:08
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
18 березня, 05:40
Влучання спричинило пожежу
Росія обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині
18 березня, 09:42
Окупанти одночасно розпочали масовані штурми на десяти ділянках
Росія розпочала спроби весняно-літнього наступу – Мадяр
18 березня, 15:22

Окупанти видихаються? Огляд фронту
Окупанти видихаються? Огляд фронту
Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
Лютнева лихоманка: як ЗСУ зривають плани наступу росіян
Лютнева лихоманка: як ЗСУ зривають плани наступу росіян
«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ
Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua