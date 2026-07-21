Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: РФ та Німеччина таємно зустрічалися у Баку щодо України

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: РФ та Німеччина таємно зустрічалися у Баку щодо України
Фрідріх Мерц та Ільхам Алієв
фото з відкритих джерел

Сторони обговорювали припинення війни в Україні

У липні в Азербайджані проходила таємна зустріч колишніх та чинних високопосадовців з Німеччини та Росії для обговорення можливостей припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Видання наводить слова президента Азербайджану Ільхама Алієва під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, де азербайджанський лідер заявив, що «нашу територію було використано для проведення такої зустрічі без нашого відома».

«Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутніми на цій зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася», – сказав Алієв.

За даними ЗМІ, до складу німецької делегації входили ексглава апарату колишньої канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла, якого ЗМІ називають потенційним сцпецпосланцем від Німеччини для переговорів з Росією, та колишній глава землі Бранденбург Матіас Платцек.

Вони нібито проводили зустріч з очільником Ради при президенті Росії з питань громадянського суспільства та прав людини Валерієм Фадєєвим, та головою ради директорів «Газпрому» Віктором Зубковим.

"Якщо ця зустріч була покликана сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це", - заявив Алієв, і додав, що зустріч відбулася 12-14 липня.

Водночас Фрідріх Мерц заявив, що йому про цю зустріч не було відомо.

Читайте також:

Теги: Німеччина Фрідріх Мерц Азербайджан Ільхам Алієв Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Автомат і на кордон з Україною»: Лукашенко вдався до погроз чиновникам
«Автомат і на кордон з Україною»: Лукашенко вдався до погроз чиновникам
Bloomberg: РФ та Німеччина таємно зустрічалися у Баку щодо України
Bloomberg: РФ та Німеччина таємно зустрічалися у Баку щодо України
Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету для стримування РФ
Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету для стримування РФ
Останній шанс до осені: ЄС вдруге спробує пробити угорське вето для України
Останній шанс до осені: ЄС вдруге спробує пробити угорське вето для України
Москва: колишнього директора Vip-термінала, звідки востаннє вилетів Пригожин, знайдено мертвим 
Москва: колишнього директора Vip-термінала, звідки востаннє вилетів Пригожин, знайдено мертвим 
ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»
ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
79K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua