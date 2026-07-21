Bloomberg: РФ та Німеччина таємно зустрічалися у Баку щодо України

Сторони обговорювали припинення війни в Україні

У липні в Азербайджані проходила таємна зустріч колишніх та чинних високопосадовців з Німеччини та Росії для обговорення можливостей припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Видання наводить слова президента Азербайджану Ільхама Алієва під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, де азербайджанський лідер заявив, що «нашу територію було використано для проведення такої зустрічі без нашого відома».

«Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутніми на цій зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася», – сказав Алієв.

За даними ЗМІ, до складу німецької делегації входили ексглава апарату колишньої канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла, якого ЗМІ називають потенційним сцпецпосланцем від Німеччини для переговорів з Росією, та колишній глава землі Бранденбург Матіас Платцек.

Вони нібито проводили зустріч з очільником Ради при президенті Росії з питань громадянського суспільства та прав людини Валерієм Фадєєвим, та головою ради директорів «Газпрому» Віктором Зубковим.

"Якщо ця зустріч була покликана сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це", - заявив Алієв, і додав, що зустріч відбулася 12-14 липня.

Водночас Фрідріх Мерц заявив, що йому про цю зустріч не було відомо.