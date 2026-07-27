Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ідентифіковано співробітника ФСБ, який 10 годин катував цивільного на Херсонщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ідентифіковано співробітника ФСБ, який 10 годин катував цивільного на Херсонщині
Підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ протягом близько 10 годин катував потерпілого
фото: Офіс генпрокурора

10 квітня 2022 року російські військові незаконно затримали місцевого жителя за місцем проживання

Офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру співробітнику спецпідрозділу ФСБ РФ, якого слідство вважає причетним до катування та сексуалізованого насильства щодо цивільного жителя Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 37-річний підозрюваний проходив службу в управлінні «В» Центру спеціального призначення ФСБ РФ. У квітні 2022 року його залучили до забезпечення окупаційного режиму на території Скадовського району Херсонської області.

Слідство встановило, що 10 квітня 2022 року російські військові незаконно затримали місцевого жителя за місцем проживання. Із зав'язаними очима чоловіка доставили до захопленого окупантами санаторію в селі Лазурне, де утримували та допитували.

Від потерпілого вимагали інформацію про місцевих жителів, які займалися волонтерською діяльністю, допомагали українським військовим або могли зберігати зброю. Коли чоловік не надав потрібних відомостей, один із представників окупаційних сил наказав застосувати до нього жорсткіші методи.

За даними прокуратури, підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ протягом близько 10 годин катував потерпілого. Чоловіка оголювали, били, душили, перекриваючи доступ до повітря, а також завдали йому вогнепального поранення. Після тривалих катувань потерпілого відпустили у вкрай тяжкому стані.

Раніше було встановлено двох російських воєнних злочинців, причетних до  катувань українських військовополонених.

Читайте також:

Теги: росія Херсонщина окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ЄС пропонують перейти до точкових санкцій
ЄС може відмовитися від «пакетного» підходу до санкцій проти РФ
Сьогодні, 11:44
В Литві росіянам та білорусам закриють угоди з майном
За крок до повного бану: Литва готує «сюрприз» для росіян та білорусів
Сьогодні, 04:49
Україна б'є по нафті, Росія – по експорту. До чого веде ця стратегія
Україна б'є по нафті, Росія – по експорту. До чого веде ця стратегія
23 липня, 14:49
Під удар потрапили електропідстанції в Ялті, Керчі, Судаку, Коктебелі, Лучистому, Морському, Привітному, Леніному, Старому Криму
Сили безпілотних систем уразили ще 19 електропідстанцій на окупованих територіях (відео)
20 липня, 20:37
У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.
Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
11 липня, 16:28
Нова російська розробка – реактивний дрон «Герань-5», здатний набирати швидкість до 600 км/год
Авіаексперт назвав методи протидії російським реактивним дронам
7 липня, 06:00
Італія заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила
Politico: Санкції ЄС проти патріарха Кирила отримали нового противника
6 липня, 09:25
Росія атакувала залізницю на Дніпропетровщині
Росія атакувала залізницю на Дніпропетровщині: які наслідки
3 липня, 22:40
Дрони атакували Московську область (відео)
Дрони атакували Московську область (відео)
30 червня, 07:58

Кримінал

Ідентифіковано співробітника ФСБ, який 10 годин катував цивільного на Херсонщині
Ідентифіковано співробітника ФСБ, який 10 годин катував цивільного на Херсонщині
На Львівщині легковик протаранив мотоцикл: загинув 17-річний водій
На Львівщині легковик протаранив мотоцикл: загинув 17-річний водій
На Харківщині 16-річна дівчинка народила від власного батька, він отримав вирок
На Харківщині 16-річна дівчинка народила від власного батька, він отримав вирок
Чоловік відкрив стрілянину в Ужгороді: поліція провела спецоперацію (фото)
Чоловік відкрив стрілянину в Ужгороді: поліція провела спецоперацію (фото)
У Словаччині затримано ексглаву Федерації футболу України Павелка: деталі справи
У Словаччині затримано ексглаву Федерації футболу України Павелка: деталі справи
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
129K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
128K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
113K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua