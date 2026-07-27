Ідентифіковано співробітника ФСБ, який 10 годин катував цивільного на Херсонщині

10 квітня 2022 року російські військові незаконно затримали місцевого жителя за місцем проживання

Офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру співробітнику спецпідрозділу ФСБ РФ, якого слідство вважає причетним до катування та сексуалізованого насильства щодо цивільного жителя Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 37-річний підозрюваний проходив службу в управлінні «В» Центру спеціального призначення ФСБ РФ. У квітні 2022 року його залучили до забезпечення окупаційного режиму на території Скадовського району Херсонської області.

Слідство встановило, що 10 квітня 2022 року російські військові незаконно затримали місцевого жителя за місцем проживання. Із зав'язаними очима чоловіка доставили до захопленого окупантами санаторію в селі Лазурне, де утримували та допитували.

Від потерпілого вимагали інформацію про місцевих жителів, які займалися волонтерською діяльністю, допомагали українським військовим або могли зберігати зброю. Коли чоловік не надав потрібних відомостей, один із представників окупаційних сил наказав застосувати до нього жорсткіші методи.

За даними прокуратури, підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ протягом близько 10 годин катував потерпілого. Чоловіка оголювали, били, душили, перекриваючи доступ до повітря, а також завдали йому вогнепального поранення. Після тривалих катувань потерпілого відпустили у вкрай тяжкому стані.

Раніше було встановлено двох російських воєнних злочинців, причетних до катувань українських військовополонених.