Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)

Площа займання сягнула пів тисячі квадратних метрів, у будівлі палають товари

У ніч на 25 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт торгівлі, виникла масштабна пожежа, є постраждалий. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами очільника ОВА, після удару загорілося приміщення торговельного центру. Згодом він уточнив, що площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Вогонь охопив товари, а також пошкодив будівлі торговельного об'єкта.

На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки. Наразі профільні служби продовжують обстежувати місце влучання та фіксувати масштаби руйнувань.

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Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

Пізніше Іван Федоров повідомив, що внаслідок російського удару поранення дістав 63-річний чоловік. Йому надається вся необхідна медична допомога. Інформації про інших постраждалих на момент публікації не надходило.

Зазначимо, що Запоріжжя та населені пункти області регулярно стають цілями російських атак. Для ударів окупаційні війська застосовують керовані авіабомби, ракети, артилерію та ударні безпілотники різних типів. Під обстріли систематично потрапляють житлові квартали, торговельні об'єкти, підприємства, заклади охорони здоров'я, об'єкти критичної інфраструктури та інші цивільні споруди, що призводить до руйнувань, пожеж і жертв серед мирного населення.

Наприклад, 22 липня ударний безпілотник влучив у підприємство, спричинивши пожежу. А 21 липня росіяни скинули керовані авіабомби на житлові квартали міста, внаслідок чого загинули троє людей, ще 24 були поранені.

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по житлових кварталах Запоріжжя, скинувши п'ять керованих авіабомб. Один із боєприпасів влучив у багатоповерховий будинок, унаслідок чого кількість постраждалих зросла до 18 людей. Також пошкоджені житлові будинки та приватний медичний заклад, на місцях працюють екстрені служби.