Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Площа займання сягнула пів тисячі квадратних метрів, у будівлі палають товари

У ніч на 25 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт торгівлі, виникла масштабна пожежа, є постраждалий. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами очільника ОВА, після удару загорілося приміщення торговельного центру. Згодом він уточнив, що площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Вогонь охопив товари, а також пошкодив будівлі торговельного об'єкта.

На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки. Наразі профільні служби продовжують обстежувати місце влучання та фіксувати масштаби руйнувань.

6 фото
На весь екран
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Пізніше Іван Федоров повідомив, що внаслідок російського удару поранення дістав 63-річний чоловік. Йому надається вся необхідна медична допомога. Інформації про інших постраждалих на момент публікації не надходило.

Зазначимо, що Запоріжжя та населені пункти області регулярно стають цілями російських атак. Для ударів окупаційні війська застосовують керовані авіабомби, ракети, артилерію та ударні безпілотники різних типів. Під обстріли систематично потрапляють житлові квартали, торговельні об'єкти, підприємства, заклади охорони здоров'я, об'єкти критичної інфраструктури та інші цивільні споруди, що призводить до руйнувань, пожеж і жертв серед мирного населення.

Наприклад, 22 липня ударний безпілотник влучив у підприємство, спричинивши пожежу. А 21 липня росіяни скинули керовані авіабомби на житлові квартали міста, внаслідок чого загинули троє людей, ще 24 були поранені. 

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по житлових кварталах Запоріжжя, скинувши п'ять керованих авіабомб. Один із боєприпасів влучив у багатоповерховий будинок, унаслідок чого кількість постраждалих зросла до 18 людей. Також пошкоджені житлові будинки та приватний медичний заклад, на місцях працюють екстрені служби.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя пожежа вибух війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найнебезпечніша ілюзія війни – дрони воюватимуть замість людей
Найнебезпечніша ілюзія війни – дрони воюватимуть замість людей
Вчора, 08:22
«Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу», – додав міністр
Переговори про мир: очільник МЗС Туреччини зробив несподівану заяву
27 червня, 18:53
Нині індекс забруднення повітря у Києві становить 54 за норми у 50
Київ задихається від смогу (відео)
27 червня, 19:35
ЗСУ обвалили міст між Херсонщиною та окупованим Кримом
ЗСУ зруйнували автомобільний міст до окупованого Криму (фото)
27 червня, 14:36
Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
14 липня, 00:48
Олександр Кравченко подав е-декларацію у день призначення на міністерську посаду
Мільйонер у владі. Новий міністр економіки відкрив свою декларацію
17 липня, 10:25
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) поділився результатами спецоперації «МоЛоЧКа»
Дрони атакували ще 13 російських суден
18 липня, 10:40
Полянський є автором підручників «Всесвітня історія» для учнів 9 класу
Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників
23 липня, 07:35
Пожежа поширюється по горах Бургоондо в Авілі
В Іспанії оголошено надзвичайну ситуацію через лісові пожежі
Вчора, 11:50

Події в Україні

Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)
Російський дрон перетворив пошту і АЗС в Сумах на згарище: є загиблі
Російський дрон перетворив пошту і АЗС в Сумах на згарище: є загиблі
На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через смертельний удар РФ
На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через смертельний удар РФ
192 бої за добу: лінія фронту станом на 24 липня 2026
192 бої за добу: лінія фронту станом на 24 липня 2026
РФ зруйнувала консульство Латвії у Слов'янську. Рига викликала представника Кремля
РФ зруйнувала консульство Латвії у Слов'янську. Рига викликала представника Кремля
Зеленський терміново звернувся до українців через загрозу масованого удару РФ
Зеленський терміново звернувся до українців через загрозу масованого удару РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua