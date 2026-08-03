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Кабмін пообіцяв підтримку аграріям після атак РФ на порти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кабмін пообіцяв підтримку аграріям після атак РФ на порти
Паралельно готується комплекс заходів підтримки галузі – зокрема у взаємодії з банками щодо фінансування виробників
фото з відкритих джерел

Корецький: Росія посилює терор на морі

Прем'єр-міністр Сергій Корецький 2 серпня провів термінову нараду з представниками аграрного бізнесу та профільних асоціацій через посилення російських атак на портову інфраструктуру та судна з агропродукцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кабінету Міністрів України.

Чому уряд зібрав нараду

За словами прем'єра, метою зустрічі було визначити конкретні рішення щодо забезпечення логістики в умовах посилення російського терору на морі. «Росія посилює терор на морі. Атакує судна, які перевозять українську аграрну продукцію та портову інфраструктуру. Це створює серйозні ризики для експорту, цілої галузі та економіки загалом», – зазначив Корецький.

Приводом стала чергова серія ударів по морській логістиці: у ніч на 27 липня російські війська атакували цивільні торговельні судна в портах Миколаївської області, внаслідок чого загинула людина, ще кілька дістали поранення. В Адміністрації морських портів України тоді наголошували, що це черговий свідомий удар Росії по цивільному судноплавству.

Які кроки пропонує Кабмін

Прем'єр повідомив, що уряд працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно готується комплекс заходів підтримки галузі – зокрема у взаємодії з банками щодо фінансування виробників, а також посилюється дипломатична робота з країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту для української агропродукції.

За підсумками наради узгодили першочергові кроки, розподілили завдання та відповідальних за кожним напрямом. «Домовилися проводити такі наради регулярно протягом цього екстреного періоду», – додав Корецький.

Ініціатива уряду пролунала на тлі того, що Всеукраїнська аграрна рада раніше вже зверталася до Кабміну з пропозиціями підтримати сільгоспвиробників – зокрема йшлося про реструктуризацію кредитів, розширення програми пільгового кредитування «5-7-9%», податкові канікули та збереження чинних правил бронювання працівників під час жнив.

Нагадаємо, раніше Всеукраїнська аграрна рада попереджала, що блокада морських портів може призвести до хвилі банкрутств агропідприємств та поглибити кризу в одному з ключових секторів економіки. За оцінками асоціації, у разі тривалої зупинки портів експортні можливості можуть скоротитися до 1,7 млн тонн на місяць.

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Теги: Одеса робота Миколаїв росія блокада Сергій Корецький фінансування Чорне море

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