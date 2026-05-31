Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Нині триває 1558-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На Південно-Слобожанському напрямку РФ десять разів штурмувала позиції українських підрозділів

За минулу добу зафіксовано 302 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9584 дрони-камікадзе та здійснив 3066 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, одну артилерійську систему, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 2

Противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 3

Наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Курилівка, Новоосинове та у районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 4

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та у районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 5

Противник штурмував сім разів у районах населених пунктів Закітне, Каленики, Різниківка та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 6

Окупанти здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Русин Яр та у бік Розкішного, Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 8

Противник атакував чотири рази, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 9

Окупанти здійснили 46 атак у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 10

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року фото 11

Наші оборонці успішно зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1558-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна готова ділитися своїм досвідом збиття ворожих дронів із партнерами
Україна навчилась збивати 97% «Шахедів» – WSJ
23 травня, 18:36
Адміністрація Трампа відправляє Родні Мімс Кука на форум Путіна
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25
«Газпром» став головним невдахою після візиту Путіна до КНР
Візит Путіна до Сі завершився обвалом акцій «Газпрому»
20 травня, 21:35
Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів
Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя
16 травня, 06:40
Під керівництвом Меркель Німеччина та її енергоємні великі промислові підприємства стали залежними від Москви
Меркель може стати посередницею між Європою та РФ – Spiegel
12 травня, 17:24
Польська контррозвідка зазначає, що Кремль використовує проти Заходу методи, які були відпрацьовані в Україні
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
9 травня, 12:06
Трамп стикнувся зі складною реальністю непопулярної війни в Ірані. Аналіз NYT
Трамп стикнувся зі складною реальністю непопулярної війни в Ірані. Аналіз NYT
4 травня, 04:15
Ситуація на фронті 2 травня
Лінія фронту станом на 2 травня 2026. Зведення Генштабу
2 травня, 22:29
Костянтин Октябрський розповів про роботу в проєкті «Орел і Решка»
Ексведучий «Орла і Решки» заявив про тиск з боку керівництва через українську мову
30 квiтня, 13:50

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2026
У Росії горять НПЗ, Медведєв погрожує ударами по АЕС: головне за ніч 31 травня
У Росії горять НПЗ, Медведєв погрожує ударами по АЕС: головне за ніч 31 травня
МАГАТЕ вимагає доступу до ЗАЕС після заяви про удар дрона
МАГАТЕ вимагає доступу до ЗАЕС після заяви про удар дрона

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua