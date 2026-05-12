Меркель може стати посередницею між Європою та РФ – Spiegel

glavcom.ua
Під керівництвом Меркель Німеччина та її енергоємні великі промислові підприємства стали залежними від Москви
Європейські країни продовжують обговорювати варіанти участі ЄС у потенційних переговорах із Кремлем

Європейські політики розглядають колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель як потенційно ефективну посередницю у переговорах з Росією завдяки її багаторічному досвіду переговорів із Кремлем та особистим контактам як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Як повідомив офіс колишньої канцлерки, наразі жодних офіційних запитів щодо участі Меркель в переговорах не надходило. Там також не надали відповіді на запитання, чи готова Меркель погодитися на цю роль у майбутньому.

Країни Європи прагнуть брати безпосередню участь у діалозі з Москвою, враховуючи попередній досвід посередництва США. Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що було б «не дуже розумно» дозволяти Кремлю самому диктувати кандидатуру переговірника.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що посередник повинен мати широку підтримку на рівні всього ЄС. Особливо важливою в цьому питанні є згода країн Східної Європи та Балтії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що хотів би бачити лідера лівоцентристської Соціал-демократичної партії Герхарда Шредера, який обіймав посаду канцлера Німеччини у 1998-2005 роках, в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.

