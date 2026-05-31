Окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини

Максим Бурич
Росіяни за добу обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини
фото з відкритих джерел
Через цинічні удари по цивільних кварталах дістав поранення один місцевий мешканець.

Протягом минулої доби під ворожими авіаційними ударами, артилерійськими нальотами та щоденним дроновим терором перебували понад три десятки міст та сіл правобережжя, включно з Херсоном. Ворог прицільно бив по житлових кварталах та критичних об'єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Російські військові вкотре довели, що їхньою головною мішенню є звичайні мирні жителі. Протягом доби снаряди та безпілотники-камікадзе вибухали посеред щільної цивільної забудови. Окупанти суттєво пошкодили дві міські багатоповерхівки та вщент понівечили сім приватних житлових будинків у громадах області.

Окрім цього, зафіксовано прямі влучання у місцеву адміністративну будівлю, об'єкти соціальної інфраструктури та приватний автомобільний транспорт громадян.

«Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Через російську агресію одна людина дістала поранення різного ступеня важкості», — зазначив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Постраждалому оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Інтенсивність ворожих обстрілів залишається високою вздовж усієї лінії річки Дніпро. За даними ОВА, під вогнем окупантів опинилися населені пункти:

  • Херсонський район: Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Зимівник, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Широка Балка, Надіївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка та безпосередньо місто Херсон.
  • Бериславський район: Берислав, Раківка, Новорайськ, Тараса Шевченка, Червоне, Урожайне, Шевченківка, Вірівка, Високе, Дудчани, Золота Балка, Львове, Милове, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине та Тягинка.

Окупанти знову атакували Шостку, є травмований
