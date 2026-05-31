Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік
На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік
фото: ДСНС Чернігівщини
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Унаслідок нічного прильоту ворожого безпілотника у Корюківському районі спалахнула масштабна пожежа на автостоянці

У ніч на сьогодні ворожий ударний БпЛА поцілив по території одного з цивільних підприємств у Корюківському районі Чернігівської області. Атака призвела до серйозних руйнувань та забрала життя людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Удар безпілотника припав на тилову цивільну інфраструктуру, яка не має жодного відношення до військових об'єктів. Спрямований окупантами дрон-камікадзе вибухнув безпосередньо на території промислового майданчика підприємства, спровокувавши миттєве займання на внутрішній автомобільній стоянці.

Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік фото 1
фото: ДСНС Чернігівщини

Через велику кількість пального та легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився по паркувальній зоні. До приїзду перших розрахунків Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) полум'я повністю охопило великогабаритний транспорт. Загалом вогнем було знищено 7 цивільних вантажних автомобілів.

Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік фото 2
фото: ДСНС Чернігівщини
Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік фото 3
фото: ДСНС Чернігівщини

Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Нажаль, під час розбору завалів та ліквідації безпосередніх наслідків ворожого удару на автостоянці, рятувальники ДСНС виявили тіло людини. Загиблим виявився 58-річний чоловік, який у момент атаки перебував на території підприємства. Отримані ним травми були несумісні з життям.

Нагадаємо, вночі безпілотники вдарили по НПЗ у Саратові – на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. У Ростовській області спалахнула нафтобаза – за словами губернатора регіону, через падіння уламків БПЛА.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До лав ДСНС готові приймати всіх охочих, які мають належну фізичну підготовку та бажання служити
Представник ДСНС розповів, яких фахівців бракує службі і чи є серед рятувальників жінки
Вчора, 10:00
Загроза подальшого обвалення конструкцій торговельного центру «Квадрат» наразі повністю ліквідована
Масований обстріл Києва 24 травня: аварійні роботи у знищеному Росією ТРЦ завершено (фото)
29 травня, 08:36
«Запускайте «Кракен»! Такий вигляд має «ручний» пристрій «Кракен» – ноу-хау полтавців
Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку
28 травня, 18:02
Полтавські фахівці у двобої з полум’ям після удару росіян по газовій інфраструктурі
Українські рятувальники гасять пожежі на нафтогазових об’єктах значно швидше за росіян – генерал ДСНС
28 травня, 08:23
Полтавський рятувальник після гасіння пожежі на паливному резервуарі
ДСНС назвала кількість рятувальників, які загинули на місцях ворожих прильотів
27 травня, 20:33
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
20 травня, 05:35
Росія пошкодила «Епіцентр» у Прилуках: поранено працівників
Росія пошкодила «Епіцентр» у Прилуках: поранено працівників
19 травня, 12:40
Пожежа в Чернігівському районі набула загрозливих масштабів
Пожежу на Чернігівщині вдалося локалізувати: подробиці стихійного лиха
9 травня, 13:19
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
9 травня, 07:42

Події в Україні

Окупанти знову атакували Шостку, є травмований
Окупанти знову атакували Шостку, є травмований
Окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини
Окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини
Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік
Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua