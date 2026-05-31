Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік
Унаслідок нічного прильоту ворожого безпілотника у Корюківському районі спалахнула масштабна пожежа на автостоянці
У ніч на сьогодні ворожий ударний БпЛА поцілив по території одного з цивільних підприємств у Корюківському районі Чернігівської області. Атака призвела до серйозних руйнувань та забрала життя людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Удар безпілотника припав на тилову цивільну інфраструктуру, яка не має жодного відношення до військових об'єктів. Спрямований окупантами дрон-камікадзе вибухнув безпосередньо на території промислового майданчика підприємства, спровокувавши миттєве займання на внутрішній автомобільній стоянці.
Через велику кількість пального та легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився по паркувальній зоні. До приїзду перших розрахунків Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) полум'я повністю охопило великогабаритний транспорт. Загалом вогнем було знищено 7 цивільних вантажних автомобілів.
Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Нажаль, під час розбору завалів та ліквідації безпосередніх наслідків ворожого удару на автостоянці, рятувальники ДСНС виявили тіло людини. Загиблим виявився 58-річний чоловік, який у момент атаки перебував на території підприємства. Отримані ним травми були несумісні з життям.
Нагадаємо, вночі безпілотники вдарили по НПЗ у Саратові – на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. У Ростовській області спалахнула нафтобаза – за словами губернатора регіону, через падіння уламків БПЛА.
Коментарі — 0