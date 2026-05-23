Україна навчилась збивати 97% «Шахедів» – WSJ

Надія Карбунар
фото з відкритих джерел
Український досвід боротьби з дронами привернув увагу США і країн Перської затоки

Україна за чотири роки війни створила одну з найефективніших у світі систем протидії дронам-камікадзе «Шахед», а її військові технології дедалі активніше привертають увагу союзників на Близькому Сході та Заході. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal.

Радник президента з питань оборонної промисловості Олександр Камишин заявив, що українські сили вже здатні збивати до 97% іранських дронів «Шахед», які стали основою російських атак по українських містах.

«Зараз ми можемо збити 97% "Шахедів». Особисто я був здивований, що хтось розпочав атаку на Іран, не дослідивши спочатку рішення проти «Шахедів» ні для себе, ні для своїх регіональних союзників», – сказав Камишин.

Він додав, що Україна готова ділитися своїм досвідом із партнерами: «Зрозуміло, ми були раді допомогти».

Українські оборонні компанії вже співпрацюють із саудівськими партнерами у сфері безпілотних систем та боротьби з іранськими «Шахедами». Взаємодія з країнами регіону може значно посилитися на тлі ескалації навколо Ірану.

«Українські оборонні технології є актуальними, оскільки вони відображають високоактивне інноваційне середовище, де системи швидко розробляються, адаптуються та вдосконалюються», – заявив глава компанії Science Technology з Ер-Ріяду Ідріс аль-Закарі.

Раніше повідомлялося, що українські оператори дронів-перехоплювачів можуть керувати бойовими безпілотниками через інтернет наживо – незалежно від того, де саме вони перебувають.

Нагадаємо, Росія вперше застосувала ударний безпілотник Shahed-136 («Гарпія-А1») в Африці. Дрон збили місцеві повстанці у Малі, після чого всередині апарата виявили електронні компоненти цивільного призначення, які вільно продаються на світовому ринку. 

 

 

