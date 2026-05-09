Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі

Польська контррозвідка зазначає, що Кремль використовує проти Заходу методи, які були відпрацьовані в Україні

Польська контррозвідка зафіксувала перехід від хаотичних одноразових вербувань до побудови складних мережевих осередків

Агенція внутрішньої безпеки Польщі (ABW) оприлюднила звіт, який фіксує безпрецедентний рівень розвідувальної та диверсійної активності Кремля протягом 2024–2025 років. За даними контррозвідки, Росія та її «молодший партнер» Білорусь перейшли до тактики побудови складних мережевих осередків, інтегрованих у кримінальне середовище, з метою дестабілізації євроатлантичних структур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Польська контррозвідка зазначає, що Кремль використовує проти Заходу методи, які були відпрацьовані в Україні ще до 2022 року. Головна мета – підірвати довіру до державних інституцій та розхитати єдність через соціальну поляризацію. Особливий акцент робиться на експлуатації історичних суперечностей у польсько-українських відносинах. Принциповою зміною стало те, що цілями диверсій тепер стають не лише військові об'єкти, а й місця скупчення цивільних.

У цій схемі Білорусь виступає інструментом РФ. Основні зусилля режиму Лукашенка зосереджені на боротьба з білоруськими демократичними силами на території Польщі.

Також використання шантажу та фізичного тиску на території РБ для примусу до співпраці, а також робота з польськими громадянами, які відвідують сусідню країну.

Масштаби загрози змусили Варшаву вдатися до радикальних кроків. Було закрито три російські консульства та суттєво розширено регіональну мережу контррозвідки. Вперше за десятиліття спецслужби повернулися до практики публічного звітування, щоб підвищити пильність суспільства.

Нагадаємо, у Росії блокування Telegram та інших месенджерів досягло майже максимального рівня, а росіяни дедалі частіше скаржаться на повільну роботу соцмереж і проблеми з доступом до інформації. Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в інтерв’ю «24 Каналу» заявив, що Кремль прагне встановити тотальний контроль над інформаційним простором, пише «Главком».

«Я думаю, що цієї моделі режим Путіна і прагне, тобто встановлення тотального контролю», – сказав Юсов.

За його словами, окрім контролю, російська влада намагається створити власну інформаційну реальність.