ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Під удар БпЛА потрапило газове родовище Шах

Влада Абу-Дабі призупинила роботу одного з найбільших у світі газових родовищ Шах після атаки безпілотника, що спричинила пожежу на об'єкті. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Державна компанія ADNOC підтвердила, що наразі вогонь локалізовано, а постраждалих немає, проте видобуток газу потужністю 1,28 млрд кубічних футів на день тимчасово припинено для оцінки пошкоджень. Цей інцидент став черговим ударом по енергетичній безпеці регіону, оскільки родовище забезпечує до 15% внутрішніх потреб Еміратів у газі.

Ситуація з безпекою в ОАЕ стрімко погіршується на тлі війни з Іраном. Окрім родовища Шах, під удар потрапив ключовий нафтовий термінал у Фуджейрі – єдиний експортний шлях країни, що оминає заблоковану Ормузьку протоку. Через повторні атаки дронів завантаження нафти там було зупинено вже вдруге за останні кілька днів. Паралельно з цим Міністерство оборони ОАЕ повідомило про перехоплення десятків балістичних ракет і безпілотників, а в самому Абу-Дабі зафіксовано влучання ракети, що призвело до загибелі цивільної особи.

Енергетичний колапс посилюється через масштабні збої в логістиці. У Дубаї безпілотник атакував паливне сховище поблизу міжнародного аеропорту, що спричинило тимчасове припинення польотів та масові скасування рейсів. На тлі цих подій авіаційна влада ОАЕ запровадила повне закриття повітряного простору країни як «винятковий захід безпеки». Міжнародні енергетичні компанії, зокрема TotalEnergies, попереджають, що конфлікт уже призвів до скорочення їхнього видобутку в регіоні на 15%, а ціни на нафту Brent продовжують триматися на позначці понад $100 за барель.

Як відомо, у Дубаї іранський безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour, розташований у районі Dubai Creek Harbour.

За попередніми даними, дрон влучив приблизно у 57-й поверх будівлі, яка має 66 рівнів. Унаслідок удару пошкоджено частину фасаду.

До слова, вранці, 7 березня 2026 року, стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У неділю, 8 березня, Об'єднані Арабські Емірати зазнали масштабної повітряної атаки з боку Ірану. Водночас ізраїльські сили завдали ударів безпосередньо по іранській столиці.

Теги: безпілотник ОАЕ війна Іран

