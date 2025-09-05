Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили вісім атак противника

Нині триває 1290-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області; Білогір’я, Степногірськ, Червона Криниця Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, пункт управління, чотири пункти управління БпЛА та п'ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 249 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку

Учора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочоки.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.

На Придніпровському напрямку

Українські оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку населеного пункту Антонівка.

