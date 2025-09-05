Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили вісім атак противника
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1290-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області; Білогір’я, Степногірськ, Червона Криниця Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, пункт управління, чотири пункти управління БпЛА та п'ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 249 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочоки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку населеного пункту Антонівка.

Нагадаємо, триває 1290-й день повномасштабної війни в Україні.



