Генштаб повідомив про просування ЗСУ на декількох напрямках

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб повідомив про просування ЗСУ на декількох напрямках
Силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ було зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб: ЗСУ взяли в полон 37 окупантів під час успішних дій на фронті

Генеральний штаб України повідомив про успішні дії Сил оборони на кількох напрямках. З 4 по 16 серпня 2025 року, в результаті спільних операцій, було зачищено низку населених пунктів та завдано значних втрат ворогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, частини та підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії України, що входять до складу 1-го корпусу НГУ «Азов», у Донецькій області зачистили населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Крім того, силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ було зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

Внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу, противник зазнав значних втрат у живій силі:

  • безповоротні – 910 осіб;
  • санітарні – 335 осіб;
  • полон – 37 осіб.

Також знищено та пошкоджено значну кількість техніки та озброєння ворога, зокрема 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 безпілотний літальний апарат.

Генштаб повідомив, що проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля на Донеччині триває. Крім того, на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях. Зокрема, в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

Гучний вибух, який пролунав у місті, стався в той момент, коли ворожа вантажівка з особовим складом заїжджала на територію промзони в районі проїзду Корвацького. У цьому районі розташовувався пункт дислокації російських окупаційних сил.

Теги: Генштаб Покровськ війна

