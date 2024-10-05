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Чи готується РФ до нового наступу на Харків: ЗСУ пояснили, що відбувається біля міста

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи готується РФ до нового наступу на Харків: ЗСУ пояснили, що відбувається біля міста
Ціллю РФ є Вовчанськ, ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ
фото з відкритих джерел

Москва хоче, аби їхні війська наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони

Армія РФ намагається просуватися у Харківській області. Окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль. Українські військові готуються до загострення на цій ділянці фронту вже найближчим часом. Про це в ефірі телемарафону заявив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр імені Івана Сірка Юрій Федоренко.

Із його слів, окупанти можуть активізуватися в районі села Липці. Туди вже завезли підрозділи з «кадировцями», які будуть змушувати росіян виконувати бойові завдання.

Москва хоче, аби їхні війська наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони міста. Окрім того, ціллю РФ є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ на Куп'янському напрямку.

«Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні ... В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл, і, як наслідок, – окупації й правобережного Куп’янська, який є однією з панівних висот», – наголосив Федоренко.

Раніше військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині. 

Нагадаємо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства: «У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор»».

До того ж командир підрозділу «Стугна» Дмитро на псевдо «Лінукс» заявив, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника та покращує логістику ЗСУ. 

Також представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів, що під час операції підрозділів ГУР із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір.

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Теги: ворог звільнення місто військові окупанти Харків

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