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Росіяни стягують до Кримського моста системи ППО: до чого готуються окупанти

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни стягують до Кримського моста системи ППО: до чого готуються окупанти
ЗСУ можуть вдарити по Кримському мосту
фото з відкритих джерел

РФ продовжує посилювати захисні фортифікації на півострові

Росія продовжує зміцнювати свої оборонні позиції на Кримському мосту, стягуючи до цього стратегічного об'єкта велику кількість систем протиповітряної оборони. Про це заявив Андрій Риженко, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗС України в інтерв'ю FREEDOM.

За його словами це свідчить про побоювання російської сторони щодо можливих атак ЗСУ українськими ракетами. 

Риженко підкреслив, що на фоні посилення оборони Криму, Москва готується до активних дій, оскільки останні атаки на їхні військові об'єкти викликали серйозне занепокоєння.

«Наразі загальна кількість вантажів, які перевозяться через міст до Криму, оцінюється у 25%. Решта перевозиться через Приазовський перешийок, де будується і залізниця, і т.д.», – розповів Риженко

Додатково, відзначається, що Росія використовує не лише активні методи оборони, такі як системи ППО, а й пасивні, включаючи димові генератори та підводні бар'єри для захисту від морських безпілотників. Ситуація на Кримському півострові залишається напруженою, зокрема, після серії атак українських сил, які завдали значних збитків російським військовим інфраструктурам​.

Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ на залізничні пороми, що забезпечували постачання російських військ у Криму, окупанти змушені шукати нові способи логістики. Росіяни розглядають можливість використання морських барж для транспортування палива.

До слова, раніше виданння «Кримський вітер» вже повідомляло, що для того, щоб захистись від українських ударів, російська армія розмітила зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1» на Кримському мосту. 

Також варто зазначити, що Росія почала будівництво «загадкової споруди», намагаючись прикрити Керченський міст, але в цьому сезоні їй навряд чи вдасться завершити це будівництво, адже починається період штормів, тож будувати будь-що в таких умовах буде дуже складно.

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Теги: росія окупанти армія будівництво військові Керченський міст Москва росіяни системи ППО

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