Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
Якщо Росія зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу
фото: скріншот із відео

За рахунок домовленостей війна в Україні швидко не закінчиться

Переговори з Росією – це страшний сон. Ворог отримає можливість тягнути час. Таку думку в інтерв’ю для Tsn.ua висловив військовий Ігор Олійник.

«Переговори – це можливість потягнути час для ворога. Страшний сон – це якщо хтось там буде домовлятись із ними. Не може бути інших домовленостей, окрім як хоча б залишити, звільнити всю нашу територію. А після того, як вони залишать всю нашу територію, війна також не скінчиться, якщо це взагалі трапиться. Не хотілося б домовленостей на їхніх умовах м’яко кажучи», – розповів Ігор Олійник.

На його думку, за рахунок домовленостей війна в Україні швидко не закінчиться.

«Якщо вона (Росія, – ред.) зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу. Це сто відсотків. Але це дуже маленькі шанси. Там немає більшості в керівництві, яка проти вторгнення. А якщо хтось один з’явиться, його швидко затиснуть. Немає опозиції до влади, яка там є. Там треба, щоб все зламалось одразу. Поки в них є бажання і можливості проводити таку кампанію, скажімо так, то нічого не зміниться», – розповів військовий.

Раніше військовий розповів, як дивом вижив після удару ракети. 

Нагадаємо, що російські загарбники, за даними аналітиків DeepState, окупували селище Урожайне на Донеччині. Крім того, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог активно намагається прорвати українську оборону на кількох напрямках, зосереджуючи найбільші зусилля на Покровському. Минулої доби окупанти намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

Читайте також:

Теги: переговори ворог війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада сьогодні не демонструє прагнення навіть заморозки війни
Ми знову наступаємо на «старі граблі» у питанні мирних переговорів
3 липня, 15:21
Медведчук заявив, що на Україну нібито чекає низка нових референдумів щодо возз'єднання з РФ
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
16 червня, 07:23
Країни світу укріплюють свої ядерні позиції
Світові витрати на ядерну зброю продемонстрували новий рекорд – ICAN
18 червня, 11:07
У ніч на 21 червня окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами
Нічна ракетна атака по Україні. Повітряні сили розкрили намір окупантів
21 червня, 09:49
Зеленський заявив, що обов’язково Росія відповідатиме за терор проти України
У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський
29 червня, 17:17
Російські блогери й інструктори помічають проблеми з підготовкою в армії РФ
Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу
30 червня, 08:38
Міністерство оборони РФ заявило про збиття дронів над територією Бєлгородської та Брянської областей, а також над територією Республіки Крим
Міноборони РФ заявило про збиття трьох дронів над Кримом
2 липня, 08:33
Орбан зустрівся із Зеленським, щоб попросити його розглянути тимчасове припинення вогню
ISW проаналізував візит Орбана в Україну
3 липня, 07:58
Понад 10 тис. жінок виконують бойові завдання на лінії фронту
Стефанішина розповіла, скільки жінок виконують бойові завдання на фронті
11 липня, 17:10

Суспільство

Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
Населення України до 2100 року значно скоротиться: ООН зробила невтішний прогноз
Населення України до 2100 року значно скоротиться: ООН зробила невтішний прогноз
Військовий розповів, як дивом вижив після удару ракети
Військовий розповів, як дивом вижив після удару ракети
Чи всіх торкнеться мобілізація після оновлення даних: відповідь Міноборони
Чи всіх торкнеться мобілізація після оновлення даних: відповідь Міноборони
Дощі з градом та 39°C: погода на 14 липня
Дощі з градом та 39°C: погода на 14 липня
В одній з областей України найвищий показник мобілізації
В одній з областей України найвищий показник мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Прогноз магнітних бур на 14-16 липня: якою буде сонячна активність
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
15K
Експерт попередив жителів багатоповерхівок про важку зиму
7545
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6131
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
5768
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Сьогодні, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Сьогодні, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua