Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні

Якщо Росія зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу

За рахунок домовленостей війна в Україні швидко не закінчиться

Переговори з Росією – це страшний сон. Ворог отримає можливість тягнути час. Таку думку в інтерв’ю для Tsn.ua висловив військовий Ігор Олійник.

«Переговори – це можливість потягнути час для ворога. Страшний сон – це якщо хтось там буде домовлятись із ними. Не може бути інших домовленостей, окрім як хоча б залишити, звільнити всю нашу територію. А після того, як вони залишать всю нашу територію, війна також не скінчиться, якщо це взагалі трапиться. Не хотілося б домовленостей на їхніх умовах м’яко кажучи», – розповів Ігор Олійник.

На його думку, за рахунок домовленостей війна в Україні швидко не закінчиться.

«Якщо вона (Росія, – ред.) зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу. Це сто відсотків. Але це дуже маленькі шанси. Там немає більшості в керівництві, яка проти вторгнення. А якщо хтось один з’явиться, його швидко затиснуть. Немає опозиції до влади, яка там є. Там треба, щоб все зламалось одразу. Поки в них є бажання і можливості проводити таку кампанію, скажімо так, то нічого не зміниться», – розповів військовий.

Раніше військовий розповів, як дивом вижив після удару ракети.

Нагадаємо, що російські загарбники, за даними аналітиків DeepState, окупували селище Урожайне на Донеччині. Крім того, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог активно намагається прорвати українську оборону на кількох напрямках, зосереджуючи найбільші зусилля на Покровському. Минулої доби окупанти намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.