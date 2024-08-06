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На Житомирщині чути вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Житомирщині чути вибухи
Вибухи чути в Житомирській області
фото з відкритих джерел

У Житомирській області лунали вибухи

Вночі на Житомирщині знову неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона. Деталі події уточнюються.

 

Повідомляється, що вибухи лунають через загрозу шахедів. 

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

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Теги: вибух Житомирщина ворог росіяни

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