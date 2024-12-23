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РФ запустила по Україні 72 «Шахеди»: пошкоджено приватні підприємства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ запустила по Україні 72 «Шахеди»: пошкоджено приватні підприємства
Сили ППО збили 47 ударних БпЛА
фото з відкритих джерел

25 БпЛА були локаційно втрачені

Ворог із 10:00 22 грудня по 09:00 23 грудня атакував Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Брянська та Орла.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 25 БпЛА були локаційно втрачені через активну протидію Сил оборони (без негативних наслідків).

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що території економічної зони «Алабуга» у РФ спалахнув склад, де зберігали деталі до БпЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні.

Знищено деталі на $16 млн. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136 – все згоріло.

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Теги: Хмельниччина Київщина дрон окупанти безпілотник війна

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