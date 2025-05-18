Келлог розкрив деталі мирного плану США із 22 пунктів

Перший пункт – це всеохопне припинення вогню, яке може негайно зупинити вбивства

У першому пункті комплексного «мирного плану» США, що загалом складається із 22 пунктів, ідеться про всеохопне припинення вогню. Як інформує «Главком», про це заявив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Кіт Келлог у дописі на платформі Х.

За його словами, припинення вогню здатне зупинити війну просто зараз.

«У Стамбулі Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо, – ред.) чітко дав зрозуміти, що ми представили сильний мирний план. За результатами зустрічей у Лондоні ми розробили комплексний план із 22 пунктів, який став основою для досягнення миру. Перший пункт – це всеохопне припинення вогню, яке може негайно зупинити вбивства», – написав Келлог.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати мирний план, який розробив спеціальний посланець президент США Стів Віткофф разом із представниками України та США. Через це наступну зустріч Віткоффа з Путіним скасували.

У документі підкреслюють важливість гарантій безпеки як передумови для мирної угоди, що передбачає навіть тимчасові поступки територіями на користь Росії.

Раніше ми писали, що метод і стиль переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з Росією викликає занепокоєння в адміністрації Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Віткофф порушує усталену дипломатичну практику, з’являючись на переговорах без супроводу радників, експертів і військових.