Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву

Одна з ракет у Миколаєві поцілила у двір приватного будинку

Сьогодні після опівночі Миколаїв вкотре зазнав ворожих обстрілів. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада «Миколаївелектротрансу» вже працює на місці.

Наразі обстежуємо район обстрілу. Більше інформації обіцяють згодом.

Внаслідок атаки ущент зруйновано господарську будівлю, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля Олександр Сєнкевич/Telegram

Нагадаємо, окупанти вночі та зранку завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.