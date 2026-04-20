Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківщина: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Харківщина: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру
Унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Загалом із початку року зафіксовано понад 600 атак на залізницю

У ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

«Вночі ворог завдав ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області. Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Загалом із початку року зафіксовано понад 600 атак на залізницю та пошкоджено понад 1800 об'єктів. Залізничники оперативно відновлюють інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною.

 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» роз'яснила алгоритм дій під час повітряних небезпек. Евакуація пасажирів проводитиметься не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а лише за наявності підтвердженої прямої загрози конкретному поїзду.

До слова, Міністерство оборони України надало роз’яснення про роботу залізничного транспорту в умовах повітряної небезпеки. Є чіткі випадки, коли потяг має продовжувати рух, попри сирени.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад «Укрзалізниці» вдалося запобігти трагедії. Російські війська планували вдарити по приміському потягу, у якому перебували близько 500 пасажирів.

Теги: Харківщина Укрзалізниця Міністерства розвитку громад і територій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росія намагалася вбити радника міністра оборони: деталі
Росія намагалася вбити радника міністра оборони: деталі
Харківщина: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру
Харківщина: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру
Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму
Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму
Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені
Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року
Майже 600 ударів за добу. РФ масовано обстріляла Запорізьку область
Майже 600 ударів за добу. РФ масовано обстріляла Запорізьку область

Новини

Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua