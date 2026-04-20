Харківщина: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру

Загалом із початку року зафіксовано понад 600 атак на залізницю

У ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

«Вночі ворог завдав ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області. Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Загалом із початку року зафіксовано понад 600 атак на залізницю та пошкоджено понад 1800 об'єктів. Залізничники оперативно відновлюють інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» роз'яснила алгоритм дій під час повітряних небезпек. Евакуація пасажирів проводитиметься не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а лише за наявності підтвердженої прямої загрози конкретному поїзду.

До слова, Міністерство оборони України надало роз’яснення про роботу залізничного транспорту в умовах повітряної небезпеки. Є чіткі випадки, коли потяг має продовжувати рух, попри сирени.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад «Укрзалізниці» вдалося запобігти трагедії. Російські війська планували вдарити по приміському потягу, у якому перебували близько 500 пасажирів.