Для стабільності «Укрзалізниці», держава має збільшити обсяг фінансування до 40 млрд грн на рік – аналітика

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Для стабільності «Укрзалізниці», держава має збільшити обсяг фінансування до 40 млрд грн на рік – аналітика

У країнах ЄС компенсації за моделлю PSO в середньому покривають близько 60% витрат пасажирських перевезень на залізниці

Уряд запустив у тестовому режимі модель Public Service Obligation (PSO) у залізничному секторі, яка передбачає державне фінансування пасажирських перевезень. Це пов’язано зі зростанням збитків «Укрзалізниці», та зобов’язаннями перед ЄС у межах Угоди про асоціацію. Наразі виділено 16 мільярдів гривень – але для того, аби забезпечити фінансову стабільність УЗ, сума має бути на рівні 20-40 млрд. Про це йдеться у аналітиці на сайті ЦТС. 

Обсяг державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення, ухвалене урядом у лютому, у 2026 році становитиме 41,76 млн поїздо-кілометрів із плановою собівартістю 12,92 млрд грн. Очікувані доходи від перевезень складуть 7,37 млрд грн. З урахуванням інвестиційних витрат у 10,44 млрд грн, загальна потреба у фінансуванні оцінюється на рівні близько 16 млрд грн.

Але у Міністерстві розвитку зазначають, що компенсація різниці між економічно обґрунтованою собівартістю та тарифами стане «перехідним кроком до впровадження майбутньої системи PSO».

Необхідність змін пояснюється вичерпанням моделі крос-субсидіювання. Через війну та скорочення вантажної бази обсяги перевезень зменшилися приблизно вдвічі. У випадку, якщо тарифи на вантажні перевезення зростуть, обсяги перевезень упадуть ще більше. Водночас збитки пасажирського сегменту продовжують зростати: понад 18 млрд грн у 2024 році, понад 22 млрд грн у 2025 році та прогнозовані 25 млрд грн у 2026 році.

Модель PSO є стандартною практикою в Євросоюзі, де вона діє з 2009 року відповідно до Регламенту 1370/2007/ЄС. Вона передбачає, що держава або місцева влада виступає замовником перевезень і компенсує перевізникам витрати на соціально важливі маршрути, адже надходження від продажу квитків майже ніколи не покривають витрат на забезпечення послуг із пасажирських перевезень», – йдеться у дослідженні ГО Vision Zero.

У країнах ЄС компенсації за моделлю PSO в середньому покривають близько 60% витрат. Для порівняння, в Україні витрати на пасажиро-кілометр становлять близько 0,138 євро, тоді як доходи – лише 0,041 євро. І ця різниця наразі не компенсується державою.

За оцінками, для досягнення фінансової стабільності пасажирських перевезень державна підтримка в Україні має зрости до 20–40 млрд грн на рік. Водночас впровадження повноцінної моделі PSO наразі ускладнене відсутністю конкурентного ринку перевізників, що є типовою практикою в ЄС.

Раніше Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував Кабміну утримати тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці» без змін у 2026 році, адже з 2021 року тарифи на перевезення руди, вугілля та вапняку вже зросли у 2,4 рази, а на порожні вагони – у 2,6 рази. Тим часом підвищення тарифів на 37% може коштувати економіці близько 100 млрд грн ВВП, скоротити валютну виручку на 98 млрд грн і зменшити бюджетні надходження на понад 36 млрд грн.

Читайте також

Вибухи в Росії, нова хвиля атаки Ізраїлю та США на Іран: головне за ніч
Вибухи в Росії, нова хвиля атаки Ізраїлю та США на Іран: головне за ніч
4 березня, 05:50
Щелкунов попередив, що жорстке застосування вікових обмежень може призвести до значного скорочення вагонного парку
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
6 березня, 13:33
Вартість постільної білизни в «Укрзалізниці» тепер складає 95 грн.
«Укрзалізниця» підняла ціну на одну з найпопулярніших послуг
10 березня, 20:55
Перевірка «Укрзалізниці» триватиме до 1 липня
Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі
11 березня, 12:50
Залізничники не назвали дату повного відновлення
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
16 березня, 06:12
Оновлено курсування приміських рейсів на Дніпропетровщині та Запоріжжі з 17 березня
«Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів у двох областях
17 березня, 06:14
Шон Пенн подякував за статуетку, зазначивши, що «це все – справжні скарби»
Шон Пенн, який пропустив Оскар-2026, отримав символічний подарунок від «Укрзалізниці» (відео)
17 березня, 17:45
«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі поїздів: перелік рейсів
23 березня, 16:44
Українці посперечалися про те, хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»
Хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»? У мережі розгорілася суперечка
24 березня, 10:08

Бізнес

Для стабільності «Укрзалізниці», держава має збільшити обсяг фінансування до 40 млрд грн на рік – аналітика
Для стабільності «Укрзалізниці», держава має збільшити обсяг фінансування до 40 млрд грн на рік – аналітика
Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови
Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови
Wizz Air повертається в Україну? Компанія прокоментувала чутки про відновлення польотів
Wizz Air повертається в Україну? Компанія прокоментувала чутки про відновлення польотів
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Металурги та гірники закликали до пошуку рішень щодо винятків по екологічному миту CBAM для України
Металурги та гірники закликали до пошуку рішень щодо винятків по екологічному миту CBAM для України
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026

Новини

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
