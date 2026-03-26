Для стабільності «Укрзалізниці», держава має збільшити обсяг фінансування до 40 млрд грн на рік – аналітика

У країнах ЄС компенсації за моделлю PSO в середньому покривають близько 60% витрат пасажирських перевезень на залізниці

Уряд запустив у тестовому режимі модель Public Service Obligation (PSO) у залізничному секторі, яка передбачає державне фінансування пасажирських перевезень. Це пов’язано зі зростанням збитків «Укрзалізниці», та зобов’язаннями перед ЄС у межах Угоди про асоціацію. Наразі виділено 16 мільярдів гривень – але для того, аби забезпечити фінансову стабільність УЗ, сума має бути на рівні 20-40 млрд. Про це йдеться у аналітиці на сайті ЦТС.

Обсяг державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення, ухвалене урядом у лютому, у 2026 році становитиме 41,76 млн поїздо-кілометрів із плановою собівартістю 12,92 млрд грн. Очікувані доходи від перевезень складуть 7,37 млрд грн. З урахуванням інвестиційних витрат у 10,44 млрд грн, загальна потреба у фінансуванні оцінюється на рівні близько 16 млрд грн.

Але у Міністерстві розвитку зазначають, що компенсація різниці між економічно обґрунтованою собівартістю та тарифами стане «перехідним кроком до впровадження майбутньої системи PSO».

Необхідність змін пояснюється вичерпанням моделі крос-субсидіювання. Через війну та скорочення вантажної бази обсяги перевезень зменшилися приблизно вдвічі. У випадку, якщо тарифи на вантажні перевезення зростуть, обсяги перевезень упадуть ще більше. Водночас збитки пасажирського сегменту продовжують зростати: понад 18 млрд грн у 2024 році, понад 22 млрд грн у 2025 році та прогнозовані 25 млрд грн у 2026 році.

Модель PSO є стандартною практикою в Євросоюзі, де вона діє з 2009 року відповідно до Регламенту 1370/2007/ЄС. Вона передбачає, що держава або місцева влада виступає замовником перевезень і компенсує перевізникам витрати на соціально важливі маршрути, адже надходження від продажу квитків майже ніколи не покривають витрат на забезпечення послуг із пасажирських перевезень», – йдеться у дослідженні ГО Vision Zero.

У країнах ЄС компенсації за моделлю PSO в середньому покривають близько 60% витрат. Для порівняння, в Україні витрати на пасажиро-кілометр становлять близько 0,138 євро, тоді як доходи – лише 0,041 євро. І ця різниця наразі не компенсується державою.

За оцінками, для досягнення фінансової стабільності пасажирських перевезень державна підтримка в Україні має зрости до 20–40 млрд грн на рік. Водночас впровадження повноцінної моделі PSO наразі ускладнене відсутністю конкурентного ринку перевізників, що є типовою практикою в ЄС.

Раніше Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував Кабміну утримати тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці» без змін у 2026 році, адже з 2021 року тарифи на перевезення руди, вугілля та вапняку вже зросли у 2,4 рази, а на порожні вагони – у 2,6 рази. Тим часом підвищення тарифів на 37% може коштувати економіці близько 100 млрд грн ВВП, скоротити валютну виручку на 98 млрд грн і зменшити бюджетні надходження на понад 36 млрд грн.