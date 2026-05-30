Вижила під ударом «зброї апокаліпсису»: історія охоронниці, яка перебувала в епіцентрі вибуху «Орєшніка»

На місці влучання бойових блоків ракети спалахнула масштабна пожежа

Чергова атака РФ по Київщині балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік», яку Кремль пафосно позиціонує як нову грізну «зброю апокаліпсису», наочно продемонструвала її вкрай низьку точність. Замість міфічних «центрів ухвалення рішень» російська ракета в ніч проти 24 травня поцілила у звичайний гаражний кооператив у місті Біла Церква, промахнувшись від потенційної стратегічної цілі в Києві мало не на 100 кілометрів. Утім, за сухою мовою військової статистики ховається дивовижна історія порятунку людини. Єдиною, хто перебував на території автокооперативу в момент надпотужного удару, виявилася чергова охоронниця – Тетяна Іванівна. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

На місці влучання бойових блоків спалахнула масштабна пожежа – у гаражах зберігалися каністри з пальним та мастилами, все навколо палало й вибухало. Тетяна Іванівна опинилася в самому епіцентрі цього пекла, проте дивом залишилася живою та не зазнала важких фізичних травм. Проте в жінки був важкий психологічний шок через перенесений страшний стрес. Спілкуватися з пресою та згадувати деталі тієї ночі вона наразі навідріз відмовляється через погане самопочуття.

Попри пережитий жах та сильний переляк, охоронниця вже повернулася до виконання своїх обов'язків і знову заступила на свій пост у кооперативі.

Те, що жінка вижила в епіцентрі удару балістичної ракети, експерти пояснюють не лише щасливим випадком, а й суттєвим перебільшенням руйнівної сили «Орєшніка» з боку РФ.

Журналісти зафіксували на території три вирви від падіння розділених бойових блоків. Глибина однієї з них на місці колишнього гаража склала максимум 1,2 метра, а діаметр – близько трьох метрів. Навіть попри те, що боєприпас пробив бетонну плиту підвалу, жодної «надпотужної сили пробиття» зафіксовано не було.

«Там немає ані фугасного ефекту, ані уламкового ефекту. І саме тому наслідок падіння одного блоку «Орєшніка» значно менше загрозливий, ніж вибух «Шахеда» з посиленою бойовою частиною», – пояснює військовий експерт Олег Катков.

Нагадаємо, російська балістична ракета «Орешнік», яку Кремль позиціонує як новітню зброю з «революційними наслідками», в реальності була виготовлена майже десятиліття тому. Детальний аналіз фрагментів та електронної начинки ракети, вилученої після січневого удару по Україні, довів, що зброя містить лише російські та білоруські компоненти і є продуктом глибокої модернізації радянських та пострадянських технологій.

