Харківські ветеринари встановили скаліченому росіянами собаці біоінтегрований протез
Чорний тер'єр потрапив під касетний обстріл
У Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці, якого скалічили росіяни. Допоміг тварині хірург-ветеринар Віталій Клубань та його колеги. Він повідомив у Facebook про здійснення вдалої операції на базі Салтівської ветеринарної клініки.
56-кілограмовий чорний тер'єр потрапив під касетний обстріл росіян біля дитячого садочка в Харківській області та втратив лапу.
Лікарі провели собаці надскладну операцію та вживили біоінтегрований протез.
«Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи», – написав Клубань.
Наразі тер'єр вже встиг звикнути до «нової» кінцівки та вправно бігає.
Раніше фотограф Ян Доброносов опублікував фото виснаженого пса-рятівника, який провів кілька годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані, куди вранці 28 квітня влучила російська ракета.
Також ЗСУ поділились кумедним відео, як лисиця «допомагає» захисникам копати окопи.
Коментарі — 0