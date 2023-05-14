Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківські ветеринари встановили скаліченому росіянами собаці біоінтегрований протез

Надія Карбунар
glavcom.ua
Харківські ветеринари встановили скаліченому росіянами собаці біоінтегрований протез
Ветеринари зробили песику складну операцію
фото: Віталій Клубань/Facebook

Чорний тер'єр потрапив під касетний обстріл

У Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці, якого скалічили росіяни. Допоміг тварині хірург-ветеринар Віталій Клубань та його колеги. Він повідомив у Facebook про здійснення вдалої операції на базі Салтівської ветеринарної клініки.

4 фото
На весь екран

56-кілограмовий чорний тер'єр потрапив під касетний обстріл росіян біля дитячого садочка в Харківській області та втратив лапу.

Лікарі провели собаці надскладну операцію та вживили біоінтегрований протез.

«Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи», – написав Клубань.

Наразі тер'єр вже встиг звикнути до «нової» кінцівки та вправно бігає.

Раніше фотограф Ян Доброносов опублікував фото виснаженого пса-рятівника, який провів кілька годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані, куди вранці 28 квітня влучила російська ракета.

Також ЗСУ поділились кумедним відео, як лисиця «допомагає» захисникам копати окопи. 

Теги: росіяни обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зйомки наступних трьох епізодів заплановані на початок весни
Корова, кролик та собака. Перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин»
27 лютого, 16:21
Господарі собаки загинули внаслідок російського ракетного удару
Собака спить на руїнах будинку. Російська ракета вбила його господарів (фото)
9 березня, 13:13
Окупанти влаштовують провокації в Мелітополі
Окупанти з собаками рищуть у багатоповерхівці в Мелітополі: що шукають
8 квiтня, 08:45

Події в Україні

Харківські ветеринари встановили скаліченому росіянами собаці біоінтегрований протез
Харківські ветеринари встановили скаліченому росіянами собаці біоінтегрований протез
Зеленський відповів, чи атакує Україна територію РФ
Зеленський відповів, чи атакує Україна територію РФ
ЗСУ готуються одразу до кількох контрнаступів – Defense Express
ЗСУ готуються одразу до кількох контрнаступів – Defense Express
Міноборони РФ вразило цинічною заявою про обстріл Тернополя
Міноборони РФ вразило цинічною заявою про обстріл Тернополя
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
На Херсонщині пʼятеро людей підірвалися на вибухівці. Усі загинули
На Херсонщині пʼятеро людей підірвалися на вибухівці. Усі загинули

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
11K
Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві
5046
День матері: яскраві листівки та привітання
4592
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
4434
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини
3734
Екскомандувача Чорноморського флоту Росії засуджено до 15 років ув’язнення

Новини

Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Сьогодні, 05:06
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня
Сьогодні, 04:54
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту