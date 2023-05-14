Харківські ветеринари встановили скаліченому росіянами собаці біоінтегрований протез

Чорний тер'єр потрапив під касетний обстріл

У Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці, якого скалічили росіяни. Допоміг тварині хірург-ветеринар Віталій Клубань та його колеги. Він повідомив у Facebook про здійснення вдалої операції на базі Салтівської ветеринарної клініки.

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56-кілограмовий чорний тер'єр потрапив під касетний обстріл росіян біля дитячого садочка в Харківській області та втратив лапу.

Лікарі провели собаці надскладну операцію та вживили біоінтегрований протез.

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«Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи», – написав Клубань.

Наразі тер'єр вже встиг звикнути до «нової» кінцівки та вправно бігає.

Раніше фотограф Ян Доброносов опублікував фото виснаженого пса-рятівника, який провів кілька годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані, куди вранці 28 квітня влучила російська ракета.

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