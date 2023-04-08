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Окупанти з собаками рищуть у багатоповерхівці в Мелітополі: що шукають

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти з собаками рищуть у багатоповерхівці в Мелітополі: що шукають
Окупанти влаштовують провокації в Мелітополі
фото ілюстративне

Окупанти посилили терор мирних мешканців Мелітополя

У суботу, 8 квітня, російські окупанти обшукують багатоповерхівку у центрі Мелітополя у пошуках партизанів. Про це повідомив мер міст Іван Федоров.

«Окупантам у Мелітополі знову повсюди здаються партизани. Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста», – написав він у Telegram.

Проте, за словами Федорова, терор мирних громадян не допоможе знизити народний спротив. «Як би не старалися, і за вами прийдуть, шукачі», – попередив мер окупантів.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Раніше повідомлялося, що окупанти обшукують гаражні кооперативи під Мелітополем.

Теги: росія війна окупанти Мелітополь

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