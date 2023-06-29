Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голодував 17 днів. Історія художника з Криму, якого росіяни засудили до 15 років ув'язнення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голодував 17 днів. Історія художника з Криму, якого росіяни засудили до 15 років ув'язнення
Минулого року Зіза облив синьо-жовтою фарбою двері окупаційної міської адміністрації Євпаторії
фото з відкритих джерел

За прояв підтримки України митця звинуватили у тероризмі

Художник з Євпаторії Богдан Зіза, якого російський суд засудив до 15 років колонії, заявив про припинення голодування. Про це в Instagram  повідомляє спільнота порятунку.

За 17 днів голодування Зіза схуд на 10 кг та був ізольований в окрему камеру з жорсткішим спостереженням.

«Поки що зв'язок з Богданом ускладнений і ми не знаємо, в якому він стані», – йдеться в повідомленні.

«Слабкість бере своє, найбільше відчувається в руках і ногах. У голові паморочиться від будь-якого руху. З ліжка майже не встаю, на прогулянки виходжу дуже рідко. П‘ю лише воду з-під крана, очищену фільтром. Останніми днями організм відштовхує її, п’ю через не хочу, бо треба. Сон преривистий, чомусь прокидаюся вночі, проте вдень намагаюсь не спати, бо проживати перебування в одиночній камері без можливості на щось відволіктись відчутно важче вночі», – написав Зіза у своєму останньому листі.

На початку червня 2023 року російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримського художника Богдана Зізу, який минулого року облив синьо-жовтою фарбою двері окупаційної міської адміністрації Євпаторії, до 15 років ув'язнення. 

10 червня сестра політв'язня повідомила, що Богдан Зіза оголосив голодування із вимогою позбавити його громадянства РФ, яке він отримав після окупації Криму, та звільнити всіх українських політв’язнів із російських в’язниць. Сестра Зізи пояснювала, що російське громадянство мусив отримати, бо лише так Богдан міг жити вдома на півострові та доглядати за бабусею.

15 червня сестра Богдана Олександра Баркова повідомила, що її брата після оголошення голодування помістили до карцеру. 

28-річний Богдан Зіза виріс у Євпаторії, його виховувала бабуся. Він працював баристою, а також захоплювався фотографією та відеозйомкою, створював інтернет-ігри. Хлопець був вуличним художником.

Російські силовики затримали хлопця за звинуваченням у тероризмі майже рік тому. Це сталося після того, як він розфарбував у кольори України будівлю російської адміністрації Євпаторії та кинув у неї пляшку із запальною сумішшю. Так він продемонстрував свою незгоду з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. 

Внаслідок акції ніхто не постраждав. Фасад будівлі швидко зачистили. Богдана Зізу затримали наступного дня російські силовики. По кримському телебаченню показали відео його «зізнання» та «покаяння». Богдана спочатку оштрафували за статтею про «дискредитацію Збройних сил Росії», а потім відправили до СІЗО Сімферополя за підозрою у замаху на теракт.

Згодом його звинуватили за чотирма статтями Кримінального кодексу Росії: вчинення теракту, загроза вчинення теракту, заклик до тероризму та вандалізм із політичних мотивів.

Крім того, ім'я хлопця внесено до списку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.

Влада України та правозахисники вважають його переслідування в Криму політично вмотивованим, а проведену акцію – одним із найяскравіших прикладів спротиву кримчан російській агресії.

Дехто каже, що я марно геройствую. Так, я розумію, що я маленька піщинка у тій шаленій бурі, що відбувається зараз. Але чим більше нас, таких піщинок, чим голосніше ми говоримо, тим більший вплив ми маємо. Це не геройство. Треба намагатися бути корисним тут і зараз, бо якщо не бути корисним один одному, то нащо нам взагалі бути?

Богдан Зіза

Читайте також: Політв'язень Захтей повернувся в Україну після 6,5 років неволі в РФ: зворушливе відео
Теги: Крим окупанти правозахисники суд голодування вирок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка загинула
Жінка з червоним манікюром: фото руки загиблої через ворожу атаку на Київ
1 червня, 13:07
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
1 червня, 08:13
Просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувалися інші важливі задачі
ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. Сирський повідомив деталі
1 червня, 16:14
У небо злітали носії «Кинджалів» Міг-31К
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
7 червня, 12:05
Обстріл Херсона. 8 червня 2023 року
Окупанти обстрілюють Херсон, де триває евакуація (фото)
8 червня, 14:36
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління росіян
За добу відбулося 27 бойових зіткнень: Генштаб доповів про ситуацію на фронті
9 червня, 18:44
Командний пункт у районі Мар’їнки
ЗСУ відбили найпотужніший за останні тижні штурм у Мар'їнці
11 червня, 16:19
Офіційно в країні-агресорці рідко визнають втрати такого рівня
Які російські генерали були ліквідовані на війні в Україні: інфографіка
20 червня, 09:36
На сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат
Контрнаступ. Міноборони відзвітувало про нові успіхи ЗСУ
21 червня, 11:36

Суспільство

Голодував 17 днів. Історія художника з Криму, якого росіяни засудили до 15 років ув'язнення
Голодував 17 днів. Історія художника з Криму, якого росіяни засудили до 15 років ув'язнення
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Григорія Цехмістренка, який повернувся з Канади захищати Україну
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Григорія Цехмістренка, який повернувся з Канади захищати Україну
Дощі та грози не відступають: прогноз погоди на 29 червня
Дощі та грози не відступають: прогноз погоди на 29 червня
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Строковики та курсанти будуть мати відпустки та доплати – нардеп Гончаренко
Строковики та курсанти будуть мати відпустки та доплати – нардеп Гончаренко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Перейменування Запоріжжя. Мовний омбудсмен зробив жорстку заяву
8856
Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську
7919
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5754
Чи потрібен Криму статус автономії? Рефат Чубаров пояснює позицію кримських татар
4713
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
4454
Покарання для Кличка. Кабмін визнав, що буде підкорятися рішенням РНБО

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту