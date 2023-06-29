Голодував 17 днів. Історія художника з Криму, якого росіяни засудили до 15 років ув'язнення

За прояв підтримки України митця звинуватили у тероризмі

Художник з Євпаторії Богдан Зіза, якого російський суд засудив до 15 років колонії, заявив про припинення голодування. Про це в Instagram повідомляє спільнота порятунку.

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За 17 днів голодування Зіза схуд на 10 кг та був ізольований в окрему камеру з жорсткішим спостереженням.

«Поки що зв'язок з Богданом ускладнений і ми не знаємо, в якому він стані», – йдеться в повідомленні.

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«Слабкість бере своє, найбільше відчувається в руках і ногах. У голові паморочиться від будь-якого руху. З ліжка майже не встаю, на прогулянки виходжу дуже рідко. П‘ю лише воду з-під крана, очищену фільтром. Останніми днями організм відштовхує її, п’ю через не хочу, бо треба. Сон преривистий, чомусь прокидаюся вночі, проте вдень намагаюсь не спати, бо проживати перебування в одиночній камері без можливості на щось відволіктись відчутно важче вночі», – написав Зіза у своєму останньому листі.

На початку червня 2023 року російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримського художника Богдана Зізу, який минулого року облив синьо-жовтою фарбою двері окупаційної міської адміністрації Євпаторії, до 15 років ув'язнення.

10 червня сестра політв'язня повідомила, що Богдан Зіза оголосив голодування із вимогою позбавити його громадянства РФ, яке він отримав після окупації Криму, та звільнити всіх українських політв’язнів із російських в’язниць. Сестра Зізи пояснювала, що російське громадянство мусив отримати, бо лише так Богдан міг жити вдома на півострові та доглядати за бабусею.

15 червня сестра Богдана Олександра Баркова повідомила, що її брата після оголошення голодування помістили до карцеру.

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28-річний Богдан Зіза виріс у Євпаторії, його виховувала бабуся. Він працював баристою, а також захоплювався фотографією та відеозйомкою, створював інтернет-ігри. Хлопець був вуличним художником.

Російські силовики затримали хлопця за звинуваченням у тероризмі майже рік тому. Це сталося після того, як він розфарбував у кольори України будівлю російської адміністрації Євпаторії та кинув у неї пляшку із запальною сумішшю. Так він продемонстрував свою незгоду з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Внаслідок акції ніхто не постраждав. Фасад будівлі швидко зачистили. Богдана Зізу затримали наступного дня російські силовики. По кримському телебаченню показали відео його «зізнання» та «покаяння». Богдана спочатку оштрафували за статтею про «дискредитацію Збройних сил Росії», а потім відправили до СІЗО Сімферополя за підозрою у замаху на теракт.

Згодом його звинуватили за чотирма статтями Кримінального кодексу Росії: вчинення теракту, загроза вчинення теракту, заклик до тероризму та вандалізм із політичних мотивів.

Крім того, ім'я хлопця внесено до списку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.

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Влада України та правозахисники вважають його переслідування в Криму політично вмотивованим, а проведену акцію – одним із найяскравіших прикладів спротиву кримчан російській агресії.