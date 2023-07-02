Не пустили в евакуаційний автобус: херсонець три дні йшов пішки до Одеси зі своїм собакою

Волонтери допомогли чоловікові і песику знайти житло та надали все необхідне

Чоловіку відмовили у місці в автобусі через відсутність намордника для собаки

Житель підтопленої частини Херсону три дні пішки йшов до Одеси з вівчаркою через те, що їх не пустили в евакуаційний автобус. Про це повідомила зоозахисниця Яна Титаренко.

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За її словами, чоловіку відмовили у місці в автобусі через відсутність намордника для собаки. Він не купив та не попросив намордник, адже перебував у стресовому стані та не мав на це моральних сил.

«Не сівши в автобус, він просто пішов... Він йшов три дні, маючи лише 300 гривень на корм для собаки й воду», – написала Яна Титаренко.

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Також активістка додала, що дружина та п'ятирічна донька херсонця загинули внаслідок влучання в їхній будинок ракети РФ. Попри руйнування будинку, чоловік залишався жити в ньому із собакою та залишив помешкання лише через повінь.

Волонтери допомогли чоловікові знайти житло та надали все необхідне.

«Зараз вони з собакою багато сплять, а на питання «Як справи?», він відповів: «Собака почав їсти», – розказала зоозахисниця.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти 2 липня вкотре обстріляли житловий квартал Херсона. Через атаку ворога постраждав чоловік.

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До слова, у ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр». Через російську атаку постраждав мешканець одного зі зруйнованих будинків. Чоловік отримав поранення ноги, йому вже надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.