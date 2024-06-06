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Хмельниччина збільшує кількість мобільних груп, які полюють за «шахедами»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хмельниччина збільшує кількість мобільних груп, які полюють за «шахедами»
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на «шахеди» у Київській області. Ілюстративне фото
фото з відкритих джерел

Ефективність роботи мобільних вогневих груп, які полюють за «шахедами», є досить високою

На Хмельниччині постійно збільшується кількість мобільних вогневих груп, які ще називають «ловцями «шахедів». Їхня ефективність роботи є досить високою. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голов Хмельницької обласної державної адміністрації  Сергій Тюрін. 

Як зазначає Сергій Тюрін, кожна область України відчуває певний дефіцит озброєння. Так, на Хмельниччині створено зенітно-кулеметний батальйон, який знищує ворожі повітряні цілі. «Крім цього, постійно збільшується кількість мобільних вогневих груп, які ще називають «ловцями «шахедів». Їхня ефективність роботи є досить високою», – розповів Тюрін.

Голова Хмельницької облдержадміністрації також розповів, що вони намагаються частково закривати потребу Сил оборони за рахунок коштів обласного бюджету. «Зокрема, у 2022 році було виділено 40 млн грн, у 2023 році – 115 млн грн. Цього року вже 50 млн грн і готуємо виділення фінансування ще на 70 млн грн», – вказав він.

У жовтні 2023 року Володимир Зеленський  утворив Нетішинську міську військову адміністрацію і призначив її начальником співробітника обласного СБУ.  За слова Тюріна, таке рішення було ухвалено винятково за ініціативи військових.

«Пізніше президент ввів військову адміністрацію у місті Вараш, де розташована Рівненська атомна електростанція. Таким чином, керівництво держави посилило безпеку у містах-супутниках», - пояснив голова Хмельницької облдержадміністрації.

Як зазначив Тюрін, начальник Нетішинської міської військової адміністрації серед іншого відповідає за оборону і охорону Хмельницької АЕС. Відповідно, з початку березня 2024 року на всіх в’їздах та виїздах з міста переглянуто та оновлено мережу  блок-постів. «Крім того, міська військова адміністрація провела аудит укриттів Нетішина. Зокрема, у тамтешніх багатоквартирних будинках є 49 протирадіаційних укриттів, але вони потребують відновлення. Ці укриття ставляться на баланс та йде підготовча робота з їх облаштування», – розповів керманич Хмельницької ОВА. 

За інформацією Міністерства енергетики, влітку мають відновитися будівельні роботи на «заморожених» третьому і четвертому енергоблоках Хмельницької АЕС, уже розпочато підготовку до зведення п’ятого і шостого енергоблоків за американською технологією.

За словами Тюріна, це надважливий і максимально потрібний проєкт. Зокрема, зазначає він, 10% вартості  будівництва третього та четвертого енергоблоків АЕС, а це приблизно 8 млрд грн, буде спрямовано на розвиток інфраструктури територіальних громад, які знаходяться в зоні спостереження ХАЕС. «Крім цього, проєкт додасть нові робочі місця. Лише на будівництві 5 і 6 енергоблоків працюватиме три тисячі працівників. Після будівництва енергоблоків збільшиться кількість персоналу атомної станції – орієнтовно на одну тисячу осіб», - повідомив голова Хмельницької облдержадміністрації.

3 квітня 2024 року Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції. Згідно з ним, загальна вартість проєктування, будівництва та введення в експлуатацію 3 і 4 енергоблоків ХАЕС – 76,8 млрд грн. Фінансування проєкту передбачено Інвестиційним планом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Будівництво одного енергоблоку займе 5-6 років.

В цілому, на АЕС України експлуатуються 15 енергоблоків з водо-водяними енергетичними реакторами, які виробляють близько половини від загального обсягу електроенергії

Місто Старокостянтинів у буквальному значенні стало кладовищем для російських дронів. В інтерв'ю «Главкому» новий очільник ОДА ухилився від прямої відповіді, який відсоток збиття ворожих повітряних цілей. Проте дав зрозуміти, щоб цей результат є достатньо високим. Між іншим, днями моніторинговий телеграм-канал-мільйонник «Николаевский Ванёк» оприлюднив цікаву статистику повітряних атак Росії на Старокостянтинів: з серпня 2023 року по місту випущено понад 60 крилатих ракет («Калібри» або ракети з бортів ТУ-95мс); до 10 «Кинджалів» (МіГ-31К); понад 130 «Шахедів». Більшість (десь 95%) зі всього цього було збито силами ППО (крім «Кинжалів», бо збивати їх там нічим).

Нагадаємо, внаслідок атаки БПЛА вночі проти четверга, 6 червня, в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Як зазначив Тюрін, сили ППО збили над Хмельницькою областю вночі один «Шахед». За словами посадовця, постраждалих та загиблих немає. На місці працюють усі відповідні служби.

До слова, через обміління Дністра на поверхні з'явився затоплений міст часів німецької окупації. Переправу побудували німецькі інженери через ліву притоку Дністра річку Ушицю, а дорожнє полотно виклали кам’яною бруківкою. Про це йдеться в повідомленні «Дністер 1362». 

Читайте також: Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
Теги: дрон обстріл війна Хмельниччина

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