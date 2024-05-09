Росіяни посилили атаки біля Часового Яру, але успіхів не досягли – британська розвідка

Атаки загарбників біля Часового Яру зросли на 200% з березня по квітень

Російські загарбники збільшили кількість атак на сході України, але їм вдалося досягти невеликих успіхів у районі Часового Яру у Донецькій області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter (X).

Як зазначається у зведенні, у квітні 2024 року російські атаки на сході України збільшилися на 17% порівняно з березнем 2024 року. З них понад три чверті були у районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки.

При цьому атаки біля Часового Яру зросли на 200% з березня по квітень.

«Незважаючи на значне збільшення атак на цьому напрямку, Росія досягла лише незначних тактичних успіхів у цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат», – йдеться у зведенні британської розвідки.

Нині триває 806-й день повномасштабної війни в Україні. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БпЛА.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та одному іншому важливому об’єкту противника.