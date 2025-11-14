Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС
Затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сході
фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари ворога по Житомирській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Головним завданням фігуранта було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Це дозволило б окупантам визначити технічний стан, рівень захисту і розташування унікального обладнання на цих об’єктах. За матеріалами справи, затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині.

У поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Задокументовано, як після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.

Перебуваючи неподалік від потенційних «цілей», агент фотографував їхні периметри з постами охорони. Крім цього, під час розвідвилазок зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримали «на гарячому», коли він фотографував одну з українських електропідстанцій. Під час обшуків у іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам росіянам «відрізати» від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (відомої як ГРУ), який готував підрив магістрального газопроводу на сході України.

Теги: СБУ Хмельницька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

49-річний працівник станції техобслуговування був завербований представниками ФСБ
Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
5 листопада, 14:48
Фігурант є мешканцем тимчасово окупованої Луганщини
СБУ ідентифікувала бойовика, який вирізав літеру «Z» на чолі полоненого українського воїна
3 листопада, 13:42
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі
СБУ затримала 18-річного агента РФ, який розставляв «відеопастки» на залізничних обʼєктах
3 листопада, 11:50
СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема
2 листопада, 20:53
Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
29 жовтня, 19:13
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
21 жовтня, 10:50
Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових
20 жовтня, 10:31
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
16 жовтня, 15:04
Служба безпеки затримала зловмисника і вилучила у нього смартфон із доказами злочинної діяльності
СБУ викрила російського агента, який готував комбінований удар по Одесі
15 жовтня, 13:59

Кримінал

Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС
Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС
Операція «Мідас». За двох працівниць «бек-офісу» внесено заставу
Операція «Мідас». За двох працівниць «бек-офісу» внесено заставу
Стало відомо, чому суд дозволив скандальній Крупі мандрувати двома областями
Стало відомо, чому суд дозволив скандальній Крупі мандрувати двома областями
На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод
На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод
Операція «Мідас». Міненерго зробило заяву про фігуранта плівок НАБУ
Операція «Мідас». Міненерго зробило заяву про фігуранта плівок НАБУ
Правоохоронці завели нову справу проти Коломойського і Боголюбова після рішення лондонського суду
Правоохоронці завели нову справу проти Коломойського і Боголюбова після рішення лондонського суду

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua