Перемир’я біля Запорізької АЕС, Ставка. Головне за 7 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Перемир’я біля Запорізької АЕС, Ставка. Головне за 7 листопада
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) набрало чинності ще одне локальне перемир'я

Зеленський провів Ставку, локальне перемир’я біля Запорізької АЕС, Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО. «Главком» склав добірку новин 7 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів Ставку

Сьогодні, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів Ставку

«Сьогодні на Ставці обговорили все, що хлопці підняли у вівторок на Донеччині – президент пройшовся по кожному питанню детально. Деякі питання вирішимо одразу, на решту потрібен трохи час і чітка робота – але будемо рухатись швидко. Система електронних балів працює добре, але є дрібні недопрацювання – підправимо порядок видачі. Добрі відгуки отримала й DOT-Chain Defence – будемо підключати до неї ще підрозділи і розширювати перелік корисних речей: батареї, антени, кабелі, які постійно потрібні в бою», – йдеться у дописі Паліси.

Локальне перемир’я біля Запорізької АЕС

Сьогодні, 7 листопада, поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) набрало чинності ще одне локальне перемир'я, що відкрило шлях для ремонтних робіт, спрямованих на зміцнення підключення об'єкта до електромережі та запобігання ядерній аварії.

Через два тижні після успішного відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС розпочалися роботи з розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кіловольтів (кВ), з'єднання якої з електростанцією було перервано шість місяців тому.

Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО

Україна отримала місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на період 2025-2029 років. За нашу державу проголосували 137 країн, тоді як Росія вибула з перегонів, набравши 93 голоси.

Як зазначила Герасим’юк, голосування відбулося на 43-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходить у Самарканді (Узбекистан). 

Єврокомісія посилила візові правила для росіян

Європейський Союз заборонив видачу багаторазових віз громадянам Росії. Відтепер кожна заява на візу розглядатиметься окремо, а перевірки стануть жорсткішими.

Вищий антикорупційний суд збільшив Труханову суму застави

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та збільшив розмір застави обвинуваченому ексмеру Одеси Геннадію Труханову з 30 до 42 млн грн.

