Запорізька АЕС відновила подачу живлення

МАГАТЕ повідомляє про відновлення подачі електроенергії на Запорізькій АЕС

Запорізьку атомну електростанцію після чотириденного відключення під’єднали до відремонтованої високовольтної лінії 750 кВ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Українська ЗАЕС знову під'єдналася до відремонтованої лінії електропередач 750 кВ «Дніпровська» після чотириденного перебою. ЗАЕС знову має дві зовнішні лінії, доступні для життєво важливих функцій ядерної безпеки», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ у мережі Х з посиланням на гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Нагадаємо, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася під загрозою блекауту через втрату основної лінії живлення. Зазначається, що атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Вона є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України. Відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі. Роботи проводилися під час локального режиму тиші, узгодженого МАГАТЕ.

До слова, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС.