Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти підтягують резерви до Великої Новосілки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти підтягують резерви до Великої Новосілки
Триває 1036-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

На схід від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди

Найбільш активні ділянки в районі селища Велика Новосілка на Донеччині – це Новий Комар та Нескучне. Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що в Новий Комар окупанти намагаються заходити піхотою, щоб закріпитися в селі.

«Сили Оборони в свою чергу докладають максимальних зусиль не дати цього зробити противнику і здійснюють ураження по піхоті, яка ховається в будинках. Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після зайняття населених пунктів Сторожове та Благодатне, росіяни підтягують свої ресурси в даний район для накопичення і подальшого просування.

«Наступна точка, якій вони приділяють увагу – Нескучне. Також вони пробують рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку», – додали аналітики.

А на схід від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою. 

Нагадаємо, що Велика Новосілка є важливим опорним пунктом і логістичним хабом Сил оборони на півдні Донецької області. 

До слова, триває 1036-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: війна росія Донеччина ЗСУ окупанти росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найсильніший санкційний удар, на думку економіста, припав на представників вищої частини середнього класу у РФ
Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України
9 грудня, 06:11
Восени ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на підприємстві Укроборонпрому
Постачання неякісних мін для ЗСУ: очільник Мінстратегпрому пояснив в чому причина
6 грудня, 22:54
Українці впізнали своїх рідних на відео з військовополоненими
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
5 грудня, 09:46
РЛС «Подльот» та «Каста-2е2»
Українські розвідники знищили три дороговартісні радіолокаційні комплекси РФ у Криму
30 листопада, 10:24
Наступ росіян на Куп'янськ
Противник готує новий удар на Куп’янському напрямку
29 листопада, 14:13
Посол України в Японії Сергій Корсунський
Посол України: Росія готується до ескалації у Східній Азії
28 листопада, 14:35
Засідання Радбезу ООН буде скликано через звернення України
Радбез ООН проведе екстрене засідання через російські атаки по Україні
27 листопада, 13:01
Щоб наступати на Херсон окупантам потрібно форсувати Дніпро
Чи є загроза нового наступу на Херсон: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 18:23
Триває 1036-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:40

Події в Україні

Через ворожу атаку у Дніпрі проводиться евакуація однієї з лікарень
Через ворожу атаку у Дніпрі проводиться евакуація однієї з лікарень
Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня
Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня
Окупанти підтягують резерви до Великої Новосілки
Окупанти підтягують резерви до Великої Новосілки
Росіяни обстріляли Новоосинове на Харківщині, загинула жінка
Росіяни обстріляли Новоосинове на Харківщині, загинула жінка
Відключення світла: Yasno попереджає про можливі зміни у графіках
Відключення світла: Yasno попереджає про можливі зміни у графіках
Окупанти захопили Новооленівку та Сторожеве – DeepState
Окупанти захопили Новооленівку та Сторожеве – DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
75K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
37K
Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони
27K
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»

Новини

Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Сьогодні, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua