Окупанти підтягують резерви до Великої Новосілки

На схід від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди

Найбільш активні ділянки в районі селища Велика Новосілка на Донеччині – це Новий Комар та Нескучне. Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що в Новий Комар окупанти намагаються заходити піхотою, щоб закріпитися в селі.

«Сили Оборони в свою чергу докладають максимальних зусиль не дати цього зробити противнику і здійснюють ураження по піхоті, яка ховається в будинках. Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після зайняття населених пунктів Сторожове та Благодатне, росіяни підтягують свої ресурси в даний район для накопичення і подальшого просування.

«Наступна точка, якій вони приділяють увагу – Нескучне. Також вони пробують рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку», – додали аналітики.

А на схід від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою.

Нагадаємо, що Велика Новосілка є важливим опорним пунктом і логістичним хабом Сил оборони на півдні Донецької області.

До слова, триває 1036-й день повномасштабної війни.