Вибори в Молдові: ЦВК опрацювала голоси виборців, які голосували в межах країни

В Молдові підрахували всі голоси в межах країни

Громадяни, які проголосували в межах Молдови в більшості віддали свої голоси за Стояногло

Центральна виборча комісія обробила всі протоколи з дільниць, відкритих на території Молдови. Більшість виборців, які голосували в межах країни, підтримали кандидата від Партії соціалістів (ПСРМ) Олександра Стояногло – 51,19%. Чинна президентка Майя Санду, яка балотується на другий термін, отримала 48,81% голосів.

Більшість виборців у столиці підтримали Майю Санду. За неї проголосували 57,38% виборців. Найбільшу підтримку вона отримала в передмістях Кишинева – 68,2%. Водночас більшість жителів столичного сектора Ботаніка віддали голос за Олександра Стояногло – 50,83%.

У Бєльцях більшість виборців підтримали кандидата від ПСРМ: там за Олександра Стояногло проголосували 69,98% виборців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує перемогу.

3 листопада, у Молдові пройшов другий тур виборів президента. У ньому взяли участь чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримала Партія соціалістів. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.